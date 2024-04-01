Казань оказалась в пятерке популярных городов для путешествий в апреле

Казань заняла пятое место среди российских городов для путешествий в апреле. Об этом говорит статистика ТВИЛ.РУ.

Синоптики обещают, что следующий месяц в стране будет аномально теплым. В том числе в связи с этим популярность бронирований жилья на этот месяц на 9% побила прошлогодние показатели.

Первую строчку рейтинга в 2024 году занимает Санкт-Петербург, на который пришлось порядка 15% всех бронирований, вторую — Сочи — 12%, а третью — Москва — 9%. По данным сервиса, в среднем в Северной столице бронируют жилье на четыре ночи, каждая из которых обойдется в 3850 рублей, в Краснодарском крае — на шесть ночей по 3556 рублей каждая, в Москве — на четыре/ 4290 рублей.

Четвертым в топе оказался Кисловодск, где бронирование жилья на одну ночь стоит порядка 3333 рублей, а средняя продолжительность отдыха составляет шесть ночей.

В столице Татарстана туристы предпочитают останавливаться на четыре ночи, проживание в среднем обойдется в 4199 рублей за каждую.

Следом за пятеркой лидеров расположились Калининград, Пятигорск, Ялта, Краснодар и Геленджик.