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Новости Татарстана и Казани
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Казань оказалась среди городов, где средний платеж по ипотеке превышает зарплату
В Казани среднемесячный платеж по ипотеке превышает среднюю зарплату на 25 тысяч рублей. Для сравнения: в Питере ипотечные платежи на 23 тыс. рублей больше среднестатистической зарплаты, а в Москве – на 58 тыс. рублей, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что за основу взяли ипотеку на «двушку на вторичке» под 18% годовых, сроком на 30 лет и с первоначальным взносом в 30%.
Причем, как посчитали аналитики, в Казани для обеспечения ипотечного платежа за такую квартиру нужен доход в 2,8 раза превышающий среднестатистический, согласно требованию банков. Для сравнения: в Нижнем Новгороде нужно зарабатывать в 2,6 раза больше, а в Москве – в три раза больше.
В среднем же в российских городах-миллионниках зарабатывают 60 тыс. рублей в месяц. Это в два раза меньше дохода, необходимого при покупке в ипотеку двухкомнатной квартиры на вторичном рынке.
По словам гендиректора компании «Мир квартир» Павла Луценко, доходы большинства россиян, даже в городах-миллионниках, не позволяют брать в ипотеку квартиры на «вторичке». При этом гражданам еще и необходим существенный первоначальный взнос, который, например в Москве, сопоставим со стоимостью жилья в регионах (около 5,4 млн рублей).
«Недоступность кредитного плеча на этом рынке приводит к тому, что часть покупателей пытаются вскочить в последний вагон льготной ипотеки на новостройку либо ищут возможности для льготного кредита на ИЖС», - резюмировал спикер.
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