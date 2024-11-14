Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань оказалась самым доступным топ-городом для брони отеля в новогодние праздники
Казань оказалась самым доступным из популярных направлений для бронирования отеля в новогодние праздники. За ночь здесь туристам в среднем придется заплатить 7,4 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Отелло».
Аналитики изучили цены по пяти наиболее востребованным направлениям в праздничные выходные. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, где проживание в среднем обойдется в 9 тысяч рублей за ночь, в Москве и области сумма оказалась примерно на 100 рублей больше.
Примерно в 9,5 тысячи рублей бронирование отеля стоит на Байкале, а в Краснодарском крае — 10,1 тысячи.
Также исследование показало, что самые большие траты в преддверии Нового года россияне планируют совершить на подарки, праздничный стол и путешествия.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»