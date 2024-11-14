Казань оказалась самым доступным топ-городом для брони отеля в новогодние праздники

Казань оказалась самым доступным из популярных направлений для бронирования отеля в новогодние праздники. За ночь здесь туристам в среднем придется заплатить 7,4 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Отелло».

Аналитики изучили цены по пяти наиболее востребованным направлениям в праздничные выходные. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, где проживание в среднем обойдется в 9 тысяч рублей за ночь, в Москве и области сумма оказалась примерно на 100 рублей больше.

Примерно в 9,5 тысячи рублей бронирование отеля стоит на Байкале, а в Краснодарском крае — 10,1 тысячи.

Также исследование показало, что самые большие траты в преддверии Нового года россияне планируют совершить на подарки, праздничный стол и путешествия.