Казань оказалась одним из самых заснеженных городов России

Казань попала на второе место в рейтинге самых заснеженных городов РФ. По данным Gismeteo, высота снежного покрова в столице РТ достигает 92 см. Фото города было опубликовано в телеграм-канале погодного сайта.

Выше этот показатель оказался в Саранске – 96 см. Третье место в этом топе – у Ульяновска (75 см), далее идут Нижний Новгород (75 см) и Самара (71 см).

В «десятку» самых заметенных попал также Иваново (71 см), Ижевск (69), Челябинск (67), Киров (67) и Владимир (66).

В топ-20 оказались города Владимир (66), Йошкар-Ола (65), Ханты-Мансийск (63), Чебоксары (63), Петрозаводск, Москва, Екатеринбург (во всех троих городах по 60 см), Ярославль и Пермь (по 59), Сыктывкар (57) и Южно-Сахалинск (56).

Отмечается, что в топ попадали только те города, где высота осадков была выше 50 см. Именно поэтому в рейтинг попали еще семь городов. Среди них: Омск (56), Петропавловск-Камчатский и Салехард (по 55 см), Вологда и Нарьян-Мар (по 52) и Тверь с Новосибирском (по 50 см).

Фото: Gismeteo