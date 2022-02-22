Казань ограничила стройматериалы для фасадов центра и намерена ввести типовые проекты ИЖС

В Казани введены ограничения на использование строительных материалов для фасадов в центре города. Среди разрешенных камень, кирпич, металл, керамика, штукатурка и дерево. Об этом рассказала на XII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва с участием Президента РТ главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

«Такое решение позволит создавать достойное окружение памятникам Казани. Город развивается, становится городом, комфортным для жизни, притягательным экономически. Многообразие строительных материалов, в том числе российских производителей, позволяет использовать безопасные, долговечные и безопасные материалы в отделке фасадов. Мы должны оставить нашим потомкам объекты, которые со временем будут становиться только интереснее и которыми они будут гордиться», - подчеркнула Тухватуллина.

Кроме того, в ближайшей перспективе Институт развития города представит альбом типовых проектов индивидуального жилого строительства.

«Была введена практика проведения исторического анализа развития территории при проектировании зданий в границах исторического поселения. Такой подход помогает проектировщику почувствовать территорию, определить историческую планировочную территорию участка, основные пропорции утраченных зданий и их членений. Таким образом объекты нового строительства гармонично встраиваются в исторический контекст», – отметила Ильсияр Тухватуллина.

Нововведения отражают тренд сохранения памяти места и тренд на сохранение историко-культурного, архитектурного наследия Казани, подчеркнула главный архитектор столицы РТ.

«Мы рассчитываем сформировать узнаваемый силуэт исторического центра Казани, сохранить сложившуюся морфологию застройки, а также запрограммировать интенсивность использования зданий по уличному фронту», – анонсировала она.