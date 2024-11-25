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Казань обогнала Татарстан и Россию по индексу промпроизводства за девять месяцев
Индекс промышленного производства в Казани за девять месяцев составил 108,5%. При этом в Татарстане и по Российской Федерации – 102,8% и 104,4% соответственно. Такие данные на деловом понедельнике привел замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
«В 2024 году, несмотря на внешнее давление и действующие ограничения, российская экономика продолжает свое динамичное развитие. В Казани в течение прошедших с начала года месяцев сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация. Среди важнейших базовых индикаторов подавляющее большинство показывают положительную динамику. Уверенный рост демонстрирует промышленный сектор», - отметил Шакиров.
Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства за тот же самый период превысил 579 миллиардов, что выше уровня прошлого года на 21%. В общем объеме отгрузки 79% приходится на продукцию обрабатывающих отраслей. По итогам девяти месяцев производство обрабатывающих отраслей выросло на 22%. Практически все подотрасли комплекса сохранили положительную динамику выпуска.
«Высокую производительность показали именно те предприятия, которые проводили модернизацию производственных линий за счет замены оборудования, расширяли линейки своей продукции, а также налаживали заранее логистические цепочки поставок», - уточнил замруководителя исполкома города.
За 9 месяцев 2024 года с превышением объема выпуска товарной продукции по сравнению с 2023 годом сработали такие предприятия, как «Казанькомпрессормаш» — 57,4%, КМПО — 9%, «Теплоконтроль» — 29%, завод «Элекон» — 26%, БКК — 23%, Казанский молочный комбинат — 20%.
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