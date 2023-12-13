Казань обогнала Москву и Питер по стоимости бронирования отелей

Средняя стоимость бронирования отелей на Новый год в Казани составляет 9,5 тыс. рублей. Интересно, что этот ценник на 5,5% больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге (9 тыс. рублей в обоих городах), пишет «Газета.Ru».

Дороже чем в столице Татарстана снять номер в гостинице стоит только в Сочи и Ярославле (10 тыс. рублей в каждом городе).

Что касается других городов, то в Калининграде средний ценник аренды номера составляет 9,2 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде - 8 тыс. рублей, Екатеринбурге – 7 тыс. рублей, Владивостоке – 5,6 тыс. рублей, а в Краснодаре – 5,5 тыс. рублей.

При этом средняя цена за перелет в Казань стоит около 8,2 тыс. рублей в одну сторону. Это гораздо дешевле, чем в Москву (8,8 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (около 9 тыс. рублей).

Самая дорогая цена за перелет оказалась в Сочи, Минеральные воды и Уфу (10 тыс. рублей).

Относительно других городов цены за перелет следующие: Екатеринбург и Самара – 9 тыс. рублей, Красноярск – 8,8 тыс. рублей, Калининград - 7 тыс. рублей.