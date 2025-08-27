Казань объединит традиции народов Поволжья на фестивале «Единство в многообразии»
Фестиваль «Единство в многообразии» пройдет на набережной озера Кабан и в Старо-Татарской слободе с 26 по 29 августа. Он станет частью культурной программы Казанского глобального молодежного саммита и дополнит традиционный праздник татарской культуры «Печән базары» и проект «Хәрәкәттә – бәрәкәт». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.
Саммит выступает международной платформой для обмена опытом в сфере образования, культуры и медиа, его ключевая цель – укрепление двусторонних связей, развитие молодежной дипломатии и формирование базы для совместных образовательных, культурных и инновационных инициатив. Эти задачи соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».
Организаторами фестиваля выступают Правительство Татарстана, Министерство по делам молодежи республики, региональное отделение движения «Движение первых», ГБУ «Молодежный центр Республики Татарстан» и АНО «Академия молодежной дипломатии». Соорганизаторами стали Дирекция парков и скверов Казани, МБУ «Историческая среда», Префектура «Старый город» и арт-резиденция «РЕАКТОР».
В течение четырех фестивальных дней участники и гости Казани смогут погрузиться в культурное наследие народов Поволжья. Для них будут подготовлены интерактивные площадки, мастер-классы по традиционным ремеслам, выставки народного искусства, а также концерты этнических коллективов. Особое внимание уделят знакомству с национальными костюмами, музыкой и танцами региона.
Все мероприятия фестиваля будут открыты для свободного посещения. Для участия в спортивной программе потребуется предварительная регистрация.
Программа фестиваля:
26 августа
- 12:00-21:00 – Маркет «Печән Базары», выставка ИЯЛИ, гаражная распродажа «Татар винтаж», работа зон с мастер-классами и детскими активностями (ул. Марджани);
- 16:00-19:00 – Иммерсивный спектакль на всей территории маркета (ул. Марджани);
- 17:00-19:30 – Лекторий – Ачык университет (ул. Марджани);
- 19:30-20:30 – Концерт оркестра Айдара Ниязова (ул. Марджани).
27 августа
- 09:00-09:40 – Растяжка (площадка у «Планета Фитнес»), нужен свой коврик;
- 10:00-11:00 – Йога на сап-бордах (SUP-станция на озере Кабан, у ресторана «Каспийка»);
- 12:00-21:00 – Маркет «Печән Базары» с мастер-классами и детской зоной (ул. Марджани);
- 16:00-17:00 – Спектакль «БукаЖка» для детей и всей семьи (Амфитеатр Нового театра Камала);
- 18:00-19:00 – Спектакль «БукаЖка» для детей и всей семьи (Амфитеатр Нового театра Камала);
- 18:00-20:00 – Концерт татарских музыкальных артистов лейбла Yummy Music (ул. Марджани, сцена);
- 19:00-20:00 – Функциональная тренировка на закате (площадка у «Планета Фитнес»);
- 20:00-21:30 – Киносреда с просмотром фильма «Моң. Аңлатма» (во дворе дома Шигабутдина Марджани).
28 августа
- 09:00-09:40 – Пробежка вокруг озера Кабан (площадка у «Планета Фитнес»);
- 10:00-11:00 – Йога на сап-бордах (SUP-станция на озере Кабан, у ресторана «Каспийка»);
- 12:00-21:00 – Маркет «Печән Базары» с мастер-классами и детской зоной (ул. Марджани);
- 16:00-18:00 – Плэйбек-театр «Тристори»;
- 16:00-20:00 – Интерактивы и мастер-классы арт-резиденции «Реактор» и бюро «qul eşe» (Старо-Татарская слобода);
- 18:00-19:30 – Вечер современной хореографии (Старо-Татарская слобода, сцена);
- 18:00-18:30 – Лекция «Как традиции становятся трендом?» от Татьяны Черногузовой – автора национального проекта Your Yool (ул.Марджани);
- 18:30-20:30 – Концерт «Звуки единства» при участии оркестра театра драмы и комедии имени Тинчурина под руководством Ильяса Камала;
- 18:30 – Показ фильма «Юха» (Марджани – Стекляшка);
- 19:00-20:00 – Функциональная тренировка на закате (до 20 человек) (Кроссфит-площадка рядом с «Планета Фитнес»);
- 19:00-21:00 – Показ фильма «Казанский шов» с обсуждением (ул.Марджани).
29 августа
- 9:00-10:00 – Зарядка и пробежка вокруг озера Кабан 5 км (до 25 человек) (Кроссфит-площадка рядом с «Планета Фитнес»);
- 10:00-11:00 – Йога на сапбордах (до 10 человек) (SUP-станция на озере Кабан);
- 12:00-21:00 – Маркет «Печән Базары» с мастер-классами и детской зоной (ул. Марджани)
- 12:00-16:00 – Лекторий «Ачык университет» (ул. Марджани);
- 13:00-16:00 – Маулид-байрам (ул. Марджани);
- 16:00-20:00 – Интерактивы и мастер-классы арт-резиденции «Реактор» и бюро «qul eşe» (Старо-Татарская слобода);
- 18:00-21:00 – Танцевальный турнир «Бию көрәше» в честь пятилетия проекта Мэрии Казани «Хәрәкәттә – бәрәкәт» (ул. Марджани);
- 18:00-21:00 – Шоукейс артистов «Станция Мир» и арт-резиденции «Реактор» (Старо-Татарская слобода, сцена);
- 19:00-20:00 – Функциональная тренировка на закате (до 20 человек) (Кроссфит-площадка рядом с «Планета Фитнес»).