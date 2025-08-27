Казань объединит традиции народов Поволжья на фестивале «Единство в многообразии»

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Фестиваль «Единство в многообразии» пройдет на набережной озера Кабан и в Старо-Татарской слободе с 26 по 29 августа. Он станет частью культурной программы Казанского глобального молодежного саммита и дополнит традиционный праздник татарской культуры «Печән базары» и проект «Хәрәкәттә – бәрәкәт». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Саммит выступает международной платформой для обмена опытом в сфере образования, культуры и медиа, его ключевая цель – укрепление двусторонних связей, развитие молодежной дипломатии и формирование базы для совместных образовательных, культурных и инновационных инициатив. Эти задачи соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторами фестиваля выступают Правительство Татарстана, Министерство по делам молодежи республики, региональное отделение движения «Движение первых», ГБУ «Молодежный центр Республики Татарстан» и АНО «Академия молодежной дипломатии». Соорганизаторами стали Дирекция парков и скверов Казани, МБУ «Историческая среда», Префектура «Старый город» и арт-резиденция «РЕАКТОР».

В течение четырех фестивальных дней участники и гости Казани смогут погрузиться в культурное наследие народов Поволжья. Для них будут подготовлены интерактивные площадки, мастер-классы по традиционным ремеслам, выставки народного искусства, а также концерты этнических коллективов. Особое внимание уделят знакомству с национальными костюмами, музыкой и танцами региона.

Все мероприятия фестиваля будут открыты для свободного посещения. Для участия в спортивной программе потребуется предварительная регистрация.

Программа фестиваля:

26 августа

12:00-21:00 – Маркет «Печән Базары», выставка ИЯЛИ, гаражная распродажа «Татар винтаж», работа зон с мастер-классами и детскими активностями (ул. Марджани);

16:00-19:00 – Иммерсивный спектакль на всей территории маркета (ул. Марджани);

17:00-19:30 – Лекторий – Ачык университет (ул. Марджани);

19:30-20:30 – Концерт оркестра Айдара Ниязова (ул. Марджани).

27 августа

09:00-09:40 – Растяжка (площадка у «Планета Фитнес»), нужен свой коврик;

10:00-11:00 – Йога на сап-бордах (SUP-станция на озере Кабан, у ресторана «Каспийка»);

12:00-21:00 – Маркет «Печән Базары» с мастер-классами и детской зоной (ул. Марджани);

16:00-17:00 – Спектакль «БукаЖка» для детей и всей семьи (Амфитеатр Нового театра Камала);

18:00-19:00 – Спектакль «БукаЖка» для детей и всей семьи (Амфитеатр Нового театра Камала);

18:00-20:00 – Концерт татарских музыкальных артистов лейбла Yummy Music (ул. Марджани, сцена);

19:00-20:00 – Функциональная тренировка на закате (площадка у «Планета Фитнес»);

20:00-21:30 – Киносреда с просмотром фильма «Моң. Аңлатма» (во дворе дома Шигабутдина Марджани).

28 августа

09:00-09:40 – Пробежка вокруг озера Кабан (площадка у «Планета Фитнес»);

10:00-11:00 – Йога на сап-бордах (SUP-станция на озере Кабан, у ресторана «Каспийка»);

12:00-21:00 – Маркет «Печән Базары» с мастер-классами и детской зоной (ул. Марджани);

16:00-18:00 – Плэйбек-театр «Тристори»;

16:00-20:00 – Интерактивы и мастер-классы арт-резиденции «Реактор» и бюро «qul eşe» (Старо-Татарская слобода);

18:00-19:30 – Вечер современной хореографии (Старо-Татарская слобода, сцена);

18:00-18:30 – Лекция «Как традиции становятся трендом?» от Татьяны Черногузовой – автора национального проекта Your Yool (ул.Марджани);

18:30-20:30 – Концерт «Звуки единства» при участии оркестра театра драмы и комедии имени Тинчурина под руководством Ильяса Камала ;

; 18:30 – Показ фильма «Юха» (Марджани – Стекляшка);

19:00-20:00 – Функциональная тренировка на закате (до 20 человек) (Кроссфит-площадка рядом с «Планета Фитнес»);

19:00-21:00 – Показ фильма «Казанский шов» с обсуждением (ул.Марджани).

29 августа