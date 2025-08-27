news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 августа 2025 08:44

Казань объединит традиции народов Поволжья на фестивале «Единство в многообразии»

Читайте нас в
Телеграм
Казань объединит традиции народов Поволжья на фестивале «Единство в многообразии»
Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Фестиваль «Единство в многообразии» пройдет на набережной озера Кабан и в Старо-Татарской слободе с 26 по 29 августа. Он станет частью культурной программы Казанского глобального молодежного саммита и дополнит традиционный праздник татарской культуры «Печән базары» и проект «Хәрәкәттә – бәрәкәт». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Саммит выступает международной платформой для обмена опытом в сфере образования, культуры и медиа, его ключевая цель – укрепление двусторонних связей, развитие молодежной дипломатии и формирование базы для совместных образовательных, культурных и инновационных инициатив. Эти задачи соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторами фестиваля выступают Правительство Татарстана, Министерство по делам молодежи республики, региональное отделение движения «Движение первых», ГБУ «Молодежный центр Республики Татарстан» и АНО «Академия молодежной дипломатии». Соорганизаторами стали Дирекция парков и скверов Казани, МБУ «Историческая среда», Префектура «Старый город» и арт-резиденция «РЕАКТОР».

В течение четырех фестивальных дней участники и гости Казани смогут погрузиться в культурное наследие народов Поволжья. Для них будут подготовлены интерактивные площадки, мастер-классы по традиционным ремеслам, выставки народного искусства, а также концерты этнических коллективов. Особое внимание уделят знакомству с национальными костюмами, музыкой и танцами региона.

Все мероприятия фестиваля будут открыты для свободного посещения. Для участия в спортивной программе потребуется предварительная регистрация.

Программа фестиваля:

26 августа

  • 12:00-21:00 – Маркет «Печән Базары», выставка ИЯЛИ, гаражная распродажа «Татар винтаж», работа зон с мастер-классами и детскими активностями (ул. Марджани);
  • 16:00-19:00 – Иммерсивный спектакль на всей территории маркета (ул. Марджани);
  • 17:00-19:30 – Лекторий – Ачык университет (ул. Марджани);
  • 19:30-20:30 – Концерт оркестра Айдара Ниязова (ул. Марджани).

27 августа

  • 09:00-09:40 – Растяжка (площадка у «Планета Фитнес»), нужен свой коврик;
  • 10:00-11:00 – Йога на сап-бордах (SUP-станция на озере Кабан, у ресторана «Каспийка»);
  • 12:00-21:00 – Маркет «Печән Базары» с мастер-классами и детской зоной (ул. Марджани);
  • 16:00-17:00 – Спектакль «БукаЖка» для детей и всей семьи (Амфитеатр Нового театра Камала);
  • 18:00-19:00 – Спектакль «БукаЖка» для детей и всей семьи (Амфитеатр Нового театра Камала);
  • 18:00-20:00 – Концерт татарских музыкальных артистов лейбла Yummy Music (ул. Марджани, сцена);
  • 19:00-20:00 – Функциональная тренировка на закате (площадка у «Планета Фитнес»);
  • 20:00-21:30 – Киносреда с просмотром фильма «Моң. Аңлатма» (во дворе дома Шигабутдина Марджани).

28 августа

  • 09:00-09:40 – Пробежка вокруг озера Кабан (площадка у «Планета Фитнес»);
  • 10:00-11:00 – Йога на сап-бордах (SUP-станция на озере Кабан, у ресторана «Каспийка»);
  • 12:00-21:00 – Маркет «Печән Базары» с мастер-классами и детской зоной (ул. Марджани);
  • 16:00-18:00 – Плэйбек-театр «Тристори»;
  • 16:00-20:00 – Интерактивы и мастер-классы арт-резиденции «Реактор» и бюро «qul eşe» (Старо-Татарская слобода);
  • 18:00-19:30 – Вечер современной хореографии (Старо-Татарская слобода, сцена);
  • 18:00-18:30 – Лекция «Как традиции становятся трендом?» от Татьяны Черногузовой – автора национального проекта Your Yool (ул.Марджани);
  • 18:30-20:30 – Концерт «Звуки единства» при участии оркестра театра драмы и комедии имени Тинчурина под руководством Ильяса Камала;
  • 18:30 – Показ фильма «Юха» (Марджани – Стекляшка);
  • 19:00-20:00 – Функциональная тренировка на закате (до 20 человек) (Кроссфит-площадка рядом с «Планета Фитнес»);
  • 19:00-21:00 – Показ фильма «Казанский шов» с обсуждением (ул.Марджани).

29 августа

  • 9:00-10:00 – Зарядка и пробежка вокруг озера Кабан 5 км (до 25 человек) (Кроссфит-площадка рядом с «Планета Фитнес»);
  • 10:00-11:00 – Йога на сапбордах (до 10 человек) (SUP-станция на озере Кабан);
  • 12:00-21:00 – Маркет «Печән Базары» с мастер-классами и детской зоной (ул. Марджани)
  • 12:00-16:00 – Лекторий «Ачык университет» (ул. Марджани);
  • 13:00-16:00 – Маулид-байрам (ул. Марджани);
  • 16:00-20:00 – Интерактивы и мастер-классы арт-резиденции «Реактор» и бюро «qul eşe» (Старо-Татарская слобода);
  • 18:00-21:00 – Танцевальный турнир «Бию көрәше» в честь пятилетия проекта Мэрии Казани «Хәрәкәттә – бәрәкәт» (ул. Марджани);
  • 18:00-21:00 – Шоукейс артистов «Станция Мир» и арт-резиденции «Реактор» (Старо-Татарская слобода, сцена);
  • 19:00-20:00 – Функциональная тренировка на закате (до 20 человек) (Кроссфит-площадка рядом с «Планета Фитнес»).
#фестиваль #Поволжье #старо-татарская слобода
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025