Эксперт: Казань недостаточно обеспечена качественной торговой недвижимостью

На сегодняшний день столица РТ недостаточно обеспечена качественной торговой недвижимостью, данный показатель составляет 468 кв. метров на 1000 человек. Об этом рассказала председатель торгового комитета РГУД Екатерина Гресс на X Юбилейном саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов в Казани.

«На рынке торговой недвижимости очень мало индикаторов, которые могут замерить состояние этого самого рынка, — пояснила эксперт. — Один из индикаторов — это обеспеченность качественной торговой недвижимостью. На сегодняшний день в Казани всего 20 объектов качественной торговой недвижимости — не больше. Грубо говоря, строить еще можно».

Так, лидером по обеспеченности качественными торговыми площадями стала Самара, где данный показатель составляет 770 кв. метров на тысячу человек. Второе место у Екатеринбурга (636 кв. метров на тысячу человек). На третьем месте расположился Санкт-Петербург (574 кв. метра на тысячу человек). Казань разместилась лишь на 6-й позиции — сразу после Москвы с ее обеспеченностью КТН в 519 кв. метров на тысячу человек.

Качественная торговая недвижимость — это объекты, имеющие более 5 тыс. кв. метров арендопригодной площади, определенную концепцию и единое управление. Здесь также сформирована качественная парковочная зона, а арендаторами выступают известные федеральные операторы.

«По моему мнению, будущее недвижимости в ее мультифункциональности, — заявила Гресс. — Все больше разных функций будет объединено в едином продукте. Торговые центры трансформируются и делают это стремительно».