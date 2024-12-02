Казань не попадает на купюру в 1000 рублей по предварительным итогам голосования ЦБ

По предварительным итогам голосования за рисунок на новой купюре в 1000 рублей лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях (СПК) «Метеор» (45,6 тыс. голосов). Второе место - памятник Салавату Юлаеву в Уфе (36 тыс.), а третье — Саратовский автомост через Волгу (16,8 тыс.), следует с сайта Центробанка России.

Объект Казани – Дворец Земледельцев занял в этом рейтинге лишь четвертое место (7,3 тыс. голосов). Остальные набрали еще меньше. Так, главный корпус КФУ получил 4,1 тыс. голосов, а центр семьи «Казань» — 900 голосов.

Напомним, что проголосовать за новый символ можно будет до 12:00 12 декабря. Участник сможет выбрать только один объект из списка. Причем после подтверждения своего выбора решение нельзя будет изменить.