Казань нарастила инвестиции в основной капитал на 48% в сравнении с прошлым годом

Инвестиции Казани в основной капитал по итогам полугодия выросли в сопоставимых ценах на 48% к аналогичному периоду 2023 года и превысили 192,2 миллиарда рублей. При этом объем инвестиций, привлеченных крупными и средними предприятиями, составил 144,2 миллиарда. Они выросли на 136,8% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные на деловом понедельнике привел замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Приток инвестиций, безусловно, способствовал подготовке и проведению саммита стран БРИКС. На проведение данных мероприятий привлечено порядка 50 миллиардов, причем с поступлением закрывающих документов цифра продолжит расти. Это те средства, которые были направлены на ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, модернизацию коммунальных сетей, а также сети освещения», - уточнил Шакиров.

Частные инвестиции были направлены на модернизацию номерного фонда гостиниц, которые принимали глав государств и других членов делегаций. На эту работу потребовалось порядка 1 млрд рублей.

Сейчас продолжается активное привлечение частных инвестиций в экономику города. Так, на территории технополиса «Химград» запущен ряд производств, компания МЕГА открыла в этом году 10 новых магазинов в одноименном торговом центре. В сентябре началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр спорта «ФИЗРА». Значительная доля инвестиций сконцентрирована в строительстве.

Замруководителя исполкома также добавил, что среди городов-миллионников Казань стала лидером по объему инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям.