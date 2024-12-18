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Казань направит около 700 млн на антитеррористическую защиту объектов соцсферы
На антитеррористическую защиту объектов социальной сферы Казани в 2025 году направят порядка 700 млн рублей. Об этом на заседании Казгордумы заявил начальник финуправления города Ирек Мухаметшин.
«Охрана учреждений образования 1-3 категории – там небольшая индексация у нас согласована, порядка 8%. На следующий год на охрану частными охранными предприятиями заложено около 450 миллионов рублей. На обслуживание технических систем безопасности – это СКУДы, система оповещения пожарной безопасности, кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения – заложено порядка 250 миллионов», – уточнил он.
Дополнительно на охрану объектов 4 категории из бюджета выделят порядка 50 миллионов рублей.
«Еще есть вопросы неотрегулированные в части охраны учреждений культуры и молодежной политики, которые мы сейчас отрабатываем с республикой», – заключил Мухаметшин.
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