Казань направит около 700 млн на антитеррористическую защиту объектов соцсферы

На антитеррористическую защиту объектов социальной сферы Казани в 2025 году направят порядка 700 млн рублей. Об этом на заседании Казгордумы заявил начальник финуправления города Ирек Мухаметшин.

«Охрана учреждений образования 1-3 категории – там небольшая индексация у нас согласована, порядка 8%. На следующий год на охрану частными охранными предприятиями заложено около 450 миллионов рублей. На обслуживание технических систем безопасности – это СКУДы, система оповещения пожарной безопасности, кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения – заложено порядка 250 миллионов», – уточнил он.

Дополнительно на охрану объектов 4 категории из бюджета выделят порядка 50 миллионов рублей.

«Еще есть вопросы неотрегулированные в части охраны учреждений культуры и молодежной политики, которые мы сейчас отрабатываем с республикой», – заключил Мухаметшин.