Казань направит на свое благоустройство более 10 млрд рублей за три года

В 2025-2027 годах на муниципальную программу «Благоустройство территории Казани» направят свыше 10,5 млрд рублей. Соответствующее постановление появилось в сетевом издании муниципальных правовых актов исполкома столицы РТ.

Средства выделят из городского бюджета: в 2025 году — почти 3,5 млрд рублей, в 2026-м и 2027-м — более чем по 3,5 млрд рублей.

Ожидаемые результаты от реализации программы — улучшение внешнего облика города, улучшение его санитарно-экологического состояния, повышение комфортности проживания и качества системы муниципального управления в области благоустройства.