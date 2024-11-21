Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань направит на свое благоустройство более 10 млрд рублей за три года
В 2025-2027 годах на муниципальную программу «Благоустройство территории Казани» направят свыше 10,5 млрд рублей. Соответствующее постановление появилось в сетевом издании муниципальных правовых актов исполкома столицы РТ.
Средства выделят из городского бюджета: в 2025 году — почти 3,5 млрд рублей, в 2026-м и 2027-м — более чем по 3,5 млрд рублей.
Ожидаемые результаты от реализации программы — улучшение внешнего облика города, улучшение его санитарно-экологического состояния, повышение комфортности проживания и качества системы муниципального управления в области благоустройства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»