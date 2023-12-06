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Новости Татарстана и Казани
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Казань намерена стать городом-лидером по количеству речных марин в России
Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина во второй день архитектурно-строительного форума «Казаныш» анонсировала намерения столицы Татарстана создать крупнейшую в России систему речных марин. Амбициозные планы она представила на сессии «Выход на воду: социокультурный, рекреационный и пространственный ресурс в устойчивом городе».
Исторически жители Казани, расположенной у Волги — крупнейшего в Европе водохранилища, тесно связаны с рекой, напомнила Тухватуллина. Но в современной столице Татарстана ощущается острая потребность выхода горожан к воде, которая оттеснена промзонами. Водный туризм развит недостаточно, но при этом каждый год парк маломерных судов в Казани увеличивается на 20%.
Планируется создать 17 крупных объектов речной инфраструктуры в историческом ядре Казани. Это будет 11 городских марин, 1 городской яхт-клуб и 6 гостевых стоянок на Казанке — за счет привлечения средства инвесторов.
Марины для разных судов сделают плавучими — из понтонов, длиной от 8 до 12 метров. Каждая такая пристань на 50 мест, но при этом с возможностью расширения до сотни мест швартования. У «Ак Барс Арены» и Национальной библиотеки смогут причаливать более габаритные маломерные суда — до 12 метров. У жилого комплекса «Ричмонд» швартованных мест планируется организовать заведомо больше — 70. У трассы М7 обустроят две туристические марины — «Займище» и «Щурячий» на 250 и 150 швартовочных мест соответственно. Также для маломерных судов до 12 метров длины корпуса. Для этого здесь построят причальные стенки, подведут сети и установят понтоны для швартовки.
Появятся марины также у Центра семьи «Казан», на улице Портовой — южнее речного порта, а также у «Ривьеры».
«Главный яхт-клуб города — Локомотив. Эта марина нам жизненно важна. Это проект европейского уровня. Расчетно он запланирован на 350 парковочных мест, но мы понимаем, что реально будет примерно 200. С центром города планируем соединить Локомотив высоким пешеходным мостом», — рассказала Тухватуллина.
Она подчеркнула, что если вся эта система заработает, Казань получит в общем 1 450 современных швартовы мест, 12,2 км благоустроенной береговой линии, 14 локаций водной инфраструктуры. Город станет поволжским центром водного туризма.
«Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, — это завтрашний день Казани. Мы слишком долго запрягали. Но теперь мы будем в решениях последовательны. Все наши шаги, желания — изменить Казань, водную инфраструктуру, набережные. Мы будем жёсткими в своих решениях ради наших жителей, чтобы это служило на века вперёд. Сейчас на Казанке творится бардак: сотни несанкционированных выходов к воде... Любая дорога начинается с первого шага. Я уверен, мы осилим этот путь. И тогда это будет совершенно другой комфорт жизни», — сказал, подводя итоги презентации водных планов Казани, мэр Ильсур Метшин.
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