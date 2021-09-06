Казань накрыла «Волна здоровья»: как медики из Москвы консультировали местных пациентов

В Казань на теплоходе прибыла группа ведущих специалистов федеральных медицинских центров, чтобы бесплатно осмотреть и проконсультировать детей и взрослых, а также обсудить глобальные проблемы здравоохранения.

В Казани в выходные прошла Всероссийская акция «Волна здоровья»

Фото: © архив ИА «Татар-информ»

На борту теплохода «Северная сказка» из Москвы в столицу Татарстана прибыли детские и взрослые сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи, отоларингологи, стоматологи, окулисты, акушеры-гинекологи, травматологи и другие специалисты.

Врачи провели серию осмотров в РКБ и ДРКБ. Московские специалисты проконсультировали и очень сложных пациентов, которым уже помогли местные врачи, и тех, кто обратился к врачам впервые.

Некоторым пациентам сразу давали направление в Москву.

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Рамис и Эльвира [имя изменено – прим. Т-и.] приехали вместе со своими детьми в ДРКБ из Агрыза. Летом они уже лежали со своей младшей двухлетней дочкой 40 дней в ДРКБ. Но диагноз девочке так и не поставили.

«У нее начал косить глаз, закрываться, веки начали опускаться», – рассказал папа.

Родители и некоторые врачи считают, что у девочки начались проблемы с глазом после перенесенной коронавирусной инфекции Фото: © Эвелина Киселёва

Мама объяснила, что это началось в мае, после того как девочка перенесла ОРВИ. Родители и некоторые врачи считают, что у девочки начались проблемы с глазом после перенесенной коронавирусной инфекции – проявления постковидного синдрома.

Несмотря на визуальные изменения зрение девочки не ухудшается, по крайней мере пока.

«Нам сказали, что с такой ситуацией еще никогда не сталкивались. Отношение было хорошее. Врачи сделали все возможное», – рассказала Эльвира о местных докторах.

У семьи уже было направление от ДРКБ на 21 сентября в Российскую детскую клиническую больницу, там девочке должны провести обследование. Московские эксперты подтвердили, что необходимо приехать в столицу: на месте офтальмологи не смогли найти убедительной причины такого резкого изменения с глазами ребенка.

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Наталья Степанова и ее дочка пришли на обследование к оториноларингологу.

«Мой ребенок перенес две операции: во-первых, на ухо, во-вторых, у нас сильное искривление перегородки носа – обнаружили скрытую расщелину у ребенка. Вопрос стоит о еще одной операции, дефект сильно сказывается на качестве жизни ребенка. У нас дорогие аппараты на ушах, вопрос стоит о том, чтобы ребенок дальше слышал», – рассказала мама.

Совместно отоларингологи федерального центра и ДРКБ решат, можно ли отправлять ученицу четвертого класса на операцию Фото: © Эвелина Киселёва

Московские специалисты подтвердили, что расщелина действительно есть. Совместно отоларингологи федерального центра и ДРКБ решат, можно ли отправлять ученицу четвертого класса на операцию. Ведь обычно такое хирургическое вмешательство проводят только с 21 года.

По словам мамы, она хотела бы, чтобы саму операцию дочери делали в Казани.

«Я считаю, что наши казанские специалисты тоже не лыком шиты, нам уже две операции здесь удачно сделали. Ребенок воспринимает врача», – добавила женщина.

Консультацией семья осталась довольна.

«Нужны такие выезды в города, чтобы врачи обменивались опытом. Для нас имеет большое значение, что ребенка осмотрели другие специалисты, их мнение важно», – добавила Наталья Степанова.

За несколько часов приема в ДРКБ проконсультировали порядка 180 детей, самыми востребованными специалистами стали офтальмологи, лоры и кардиологи.

Врач-кардиолог высшей категории Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Нонна Зимина рассказала, что обращались родители детей с очень непростыми пороками.

«Приходилось решать вопросы не только с местными врачами – они очень хорошо разбираются, мы были в полном контакте, но консультировались также с нашими, московскими, хирургами», – заметила Зимина.

«Меня успокоили»

Ксения Айдавкилева на 35-й неделе беременности, на свет готовится появиться ее третий ребенок, старшим дочерям в этом году исполнится 14 и 10 лет. 34-летняя женщина лежит в реанимации Перинатального центра РКБ. Не так давно она перенесла операцию по удалению забрюшной гематомы, сейчас у нее тромбоз ноги и довольно низкий гемоглобин.

Женщина сказала, что согласится на любое решение врачей о том, естественным путем ей рожать или при помощи кесарева сечения Фото: © Эвелина Киселёва

«Они мне объяснили, что лучше для меня и моего ребенка. Сказали делать все, как говорят местные врачи, соблюдать все нормы – и тогда все будет хорошо. Я с этим согласна», – сказала Ксения.

Специалист одной из лучших клиник – Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Ирина Тимошина в процессе консультации пыталась понять, откуда мог взяться тромб в ноге.

Женщина призналась, что согласится на любое решение врачей о том, естественным путем ей рожать или при помощи кесарева сечения.

«Здесь очень грамотные доктора»

«Впечатления очень приятные от стационара, очень грамотные доктора, очень непростые пациенты, здесь настоящий третий уровень – собраны самые тяжелые пациенты региона, доктора очень достойно справляются, очень грамотная правильная тактика ведения пациентов, все пациенты в надежных руках», – отметила акушер-гинеколог исследовательского центра Ирина Тимошина.

Врач рассказала, что проконсультировали женщин с преэклампсией, гематологическим заболеванием, с онкологией – молодая женщина лежит с раком шейки матки, который выявили на 28-й неделе ее третьей беременности, врачам вместе предстоит решить, нужно ли перевозить ее в Москву.

Журналистам удалось побывать и на самой консультации федеральных экспертов. У Эльвиры Бургановой третья беременность, ей 35 лет. Она ждет третьего ребенка – и хочет родить мальчика сама, естественным путем. В первый раз, в 2012 году, врачи по показаниям провели ей экстренное кесарево сечение. Спустя три года вторую дочку Эльвира родила естественным способом.

Журналистам удалось побывать на консультации федеральных экспертов Фото: © Эвелина Киселёва

«Я нахожусь под наблюдением докторов, потому что у меня рубец на матке, но он состоятельный. И пока никаких противопоказаний к родам естественным нет, мы находимся с доктором в ожидании схваток», – рассказала женщина.

Врач спросила, как проходили предыдущие естественные роды. Эльвира рассказала, что рожала очень долго – 10 часов длились схватки, был постоянно подсоединен аппарат КТГ, что сковывало движения и дыхание.

«Если женщина с рубцом хочет родить, она обязательно родит, все будет хорошо. Желание – очень большой стимул. Желаю вам удачи и надеюсь, что все очень хорошо закончится и вы родите самостоятельно», – сказала Ирина Тимошина.

В поликлинике РКБ также работали различные специалисты Фото предоставлено пресс-служба Минздрава РТ

Принимали женщин не только в стационаре, но и в поликлинике РКБ, там работали различные специалисты. Основной контингент обратившихся за консультациями – молодые женщины. За время приемов в РКБ московские эксперты проконсультировали более 60 человек.

Обсуждения, практикумы и бесплатная проверка здоровья

Не только клиники принимали московских врачей – на Кремлевской набережной в течение пяти часов проходил скрининг сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии в одном из медицинских автомобилей «ГАЗ».

Еще одной площадкой для разговоров о здоровье стала Национальная библиотека – там обсуждали особенности коронавирусной инфекции, лечение и восстановление после нее. Сотрудники МЧС провели практикум «Первая помощь».

Сотрудники МЧС провели практикум «Первая помощь» Фото предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

А на пленарном заседании «Здоровый муниципалитет – здоровый регион» обсудили научную часть медицины и организацию системы здравоохранения. Специалисты обменялись опытом: здоровое питание, актуальность технологий социального партнерства и многое другое. Заместитель министра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков выступил с докладом «Казань: синергия действий для здоровья горожан».

На пленарном заседании «Здоровый муниципалитет – здоровый регион» обсудили научную часть медицины и организацию системы здравоохранения Фото предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

В течение всего воскресенья в Казани проходили акции, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Поздним вечером московских медиков проводили – они отбыли из столицы Татарстана тем же теплоходом, на котором приехали. Следующим городом на их пути станет Елабуга.