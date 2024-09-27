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Казань начнет погашать долг перед Татарстаном за Универсиаду с 2028 года
Казань начнет погашать долг перед Татарстаном в размере 25 млрд рублей с отсрочкой на три года. Об этом сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на третьем заседании Госсовета республики VII созыва.
«Бюджетный кредит получен Казанью на проведение Универсиады в 2013 году. Он был реструктуризирован, погашение должно было начаться с 2025 года», — рассказал глава Минфина.
Он добавил, что по решению руководства республики начало погашения долга перенесли на 2028 год.
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