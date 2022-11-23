Казань на V Отраслевом форуме по государственно-частному партнерству посетили 34 региона

В казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева открылся V Отраслевой форум по государственно-частному партнерству (ГЧП). Участниками стали представители 34 российских регионов.

«Татарстан – гостеприимный экономически развитый регион. Регион – лидер России. Мы входим тройку субъектов России с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса. По оценкам эффективности деятельности органов власти занимаем лидирующие позиции. Правительство уделяет особое внимание ведению бизнеса и привлечению инвестиций», – отметил в приветственном слове первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.



Он добавил, что в рамках ГЧП заключено 123 инвестиционных соглашения. Общий объем инвестиций 85,5 млрд рублей. «По итогам 2021 года мы не первые в России, а шестые. Нам есть куда стремиться», – заключил он.

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талии Минуллиной, на форум прибыли представители 34 регионов России.

Татарстан проводит форум в пятый раз. На мероприятии обсудят ГЧП в различных отраслях, среди которых социальная сфера (образование, здравоохранение, спорт), жилищно-коммунальное хозяйство и дорожная инфраструктура.

Организатором мероприятия выступает Агентство инвестиционного развития Татарстана, которое является уполномоченным органом по реализации проектов ГЧП в республике.

Татарстан по уровню развития государственно-частного партнерства входит в 10 лучших регионов России по внедрению в реализацию проектов данного механизма. Республика по итогам 2021 года поднялась с 67-го на 6-е место.

На мероприятии будут присутствовать эксперты из 20 регионов России.