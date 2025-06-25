Казань на День республики примет скачки на приз Президента России

Скачки на Казанском ипподроме в День республики в 2023 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году 30 августа, в День города и республики, в Казани состоятся скачки на приз Президента России. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Провести 30 августа 2025 г. на Казанском ипподроме скачки на приз Президента Российской Федерации за победу в скачках на лошадях чистокровной верховой породы», – сказано в распоряжении.

Администрации Президента РФ и Правительству страны поручено обеспечить согласование и координацию мероприятий по проведению скачек, а также освещение предстоящих состязаний в СМИ.

Ежегодные конноспортивные соревнования на приз главы российского государства были учреждены в 2003 году. В первый раз скачки на приз Президента РФ состоялись в 2004-м на Центральном Московском ипподроме. В 2005 и 2011 годах Казань уже становилась местом проведения этих состязаний. Также их организовывали в Ростове-на-Дону (в 2007 и 2010 годах) и в Пятигорске (в 2008-м). Вместе с тем обычно скачки проводились в столице страны, на Центральном Московском ипподроме.