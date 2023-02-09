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Ру Тат
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Спорт
9 февраля 2023  15:50
Зульфат Шафигуллин

Казань может провести ЧМ по водным видам спорта в 2029 году

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Чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в Казани в 2029 году. Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры с Международной федерацией плавания (World Aquatics) заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы находимся в диалоге с международной федерацией. Чемпионат мира в Казани не отменен, его перенесли на 2029 год. Все остальное останется по-прежнему», — сказал Леонов ТАСС.

Также по поводу переноса соревнований на 2029 год информацию подтвердил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Кроме этого он отметил, что российская сторона пока не будет просить компенсации за лишение Казани права проведения чемпионата мира-2025.

Напомним, ранее стало известно о переносе ЧМ-2025 в Сингапур.

#водные виды спорта #чемпионат мира по водным вида спорта #владимир леонов
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