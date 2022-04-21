Казань может принять за год 5 млн туристов

Казань должна стремиться принять за год 5 млн туристов. Таким образом преодолеть показатель 2021 года почти вдвое.

«Нужно преодолеть рубеж в 5 млн туристов, эта задача нам по плечу», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с представителями туристической отрасли.

В прошлом году столицу Татарстана посетило более 3 млн гостей, отмечается на сайте мэрии.

Генеральный директор ООО «Туристско-информационный центр Казани» Наталья Абрамович отметила, что программа туристического кешбэка приносит свои плоды. Сейчас туристы приезжают в столицу Татарстана на 5-6 дней, тогда как раньше гости бронировали номера на 2-3 дня.

Среди основных мест пребывания туристов представители туриндустрии отметили рестораны, музеи, набережные, а также исторический центр города.

Чтобы привлечь в Казань побольше туристов Исполком города взял в работу несколько вопросов. Например, создание единого и долгосрочного календаря событий, который будет включать в себя все крупные и значимые мероприятия на год вперед.