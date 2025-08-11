Казань может принять этап Кубка мира по плаванию в сезоне 2025/26

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) рассматривает возможность проведения этапа Кубка мира по плаванию в сезоне 2025/26 в Казани. Об этом сообщает «Чемпионат».

К середине августа 2025 года в расписании соревнований организации есть лишь три запланированных этапа Кубка мира по плаванию. Два из них пройдут в США, а один – в Канаде. У World Aquatics есть проблемы с поиском других заинтересованных городов, готовых принять у себя этап Кубка мира, поэтому представители организации ведут переговоры с Казанью по поводу проведения одного из этапов в столице Татарстана.

World Aquatics сохраняет рабочие контакты с местным оргкомитетом и считает Казань одним из самых удобных городов для проведения соревнования, сообщает источник.

Напомним, в 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Также столица Татарстана должны была принять чемпионат мира по водным видам спорта – 2025, но первенство перенесли в Сингапур, отложив казанский ЧМ на «неопределенный срок».