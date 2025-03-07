А Казань, Москва, Челябинск? Почему Ротенберг назвал Питер - хоккейной столицей России

Вчера главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал Санкт-Петербург хоккейной столицей России. Какие города нашей страны могли бы так же претендовать на это звание - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Казань уступает Питеру только ареной

До 2023 года именно в столице Татарстана располагался самый титулованный клуб России в КХЛ по количеству завоеванных Кубков Гагарина. На момент последнего финала против ЦСКА «Ак Барс» до этого трижды становился триумфатором плей-офф. Однако два года назад, в конце апреля, удача обернулась «армейцам» в седьмом матче финала и позволила завоевать команде третий Кубок Гагарина. Впрочем, в минувшем сезоне магнитогорский «Металлург» также завоевал третий для себя главный трофей в КХЛ.

В Казани у «Ак Барса» шикарная инфраструктура. Для хоккеистов в клубе созданы все необходимые условия, а что самое главное – никогда не бывает проблем с бюджетом. «Ак Барс» имеет целую иерархию команд в отечественном хоккее, начиная от «Ирбиса» в МХЛ, заканчивая «Барсом» и «Нефтяником» в ВХЛ, где получают практику молодые игроки, если у них не получается пробиться в главную команду.

«Ак Барс» – по-настоящему народный клуб, широко известный и любимый далеко за пределами Татарстана. Казань – хоккейный город, а «Ак Барс» – команда с самым высоким бюджетом в регионе среди остальных профессиональных клубов.

Любопытно, что в 2010 году тогдашний капитан «барсов», а ныне президент КХЛ Алексей Морозов был знаменосцем России на зимних Олимпийских играх в Ванкувере. Этот жест как бы подчеркивал признание «Ак Барса» как состоявшегося гранда отечественного хоккея.

Единственное, в чем Казань к этому часу уступает другим большим хоккейным городам в России – отсутствие нового современного стадиона. «Ак Барс» по-прежнему выступает на «Татнефть-Арене», которая в этом году отмечает 20-летний юбилей.

Больше всего клубов КХЛ – в Москве

Трудно поспорить с тем, что и Москва, безусловно, является хоккейной столицей России. По аналогии с футболом или баскетболом, город имеет наибольшее количество клубов в КХЛ. Москва уже долгое время является пристанищем для «Спартака», ЦСКА и «Динамо». Кроме того, в Московской области базируется «Куньлунь», имеющий доброе и забавное прозвище – «мытищинские китайцы».

Если обращаться к советской и российской истории, именно в Москве числится самый титулованный клуб страны - ЦСКА.

«Армейцы» становились чемпионами 37 раз, а за команду играли такие атланты хоккея как Всеволод Бобров, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов. Про выдающегося главного тренера ЦСКА Анатолия Тарасова и говорить многого не нужно – настоящая эпоха для нашего спорта.

Московские академии подарили российскому хоккею приличное количество знаменитых спортсменов. Как не сказать о том, что лучший игрок НХЛ за последние 20 лет – Александр Овечкин, выходец из школы «Динамо». А академия «Спартака», к примеру, сейчас очень гордится нападающим Максимом Цыплаковым, который здорово проявляет себя в свой дебютный сезон в НХЛ в составе «Нью-Йорк Айлендерс».

Санкт-Петербург – это самая вместительная хоккейная арена в мире

Почему же Роман Ротенберг столь восторженно назвал Санкт-Петербург хоккейной столицей России? В первую очередь, наставник «армейцев» имел в виду под этим, конечно же, наличие в городе самого большого стадиона в мире – «СКА-Арены» и многофункционального комплекса «Хоккейный город», которыми клуб обзавелся в последние годы.

Действительно, ни один город в мире не может похвастаться ареной вместимостью более 22 тысяч зрителей, а комплекс «Хоккейный город» справедливо называют лучшим центром в стране по развитию молодых игроков. СКА обладает безграничными финансовыми возможностями, что отражается и на инфраструктуре, созданной вокруг команды, и, разумеется, на формировании состава клуба, которое он может себе позволить.

Притом, история петербургского хоккея богата на великие времена. Из воспитанников СКА вспоминаются Алексей Касатонов, Алексей Гусаров, Николай Дроздецкий. К слову нынешняя звезда «Ак Барса» Александр Барабанов – также является воспитанником СКА.

Челябинск, Омск, Магнитогорск и даже Нижнекамск с Череповцом

Хоккейная география России богата на прославленные команды. Дабы не обделять ряд городов, хочется перечислить еще достаточно возможных «хоккейных столиц» России.

К примеру, именитых челябинских воспитанников не сосчитаешь толком и по памяти. В начале нулевых в НХЛ феерил Сергей Гончар, до недавнего времени яркими звездами североамериканского хоккея были Валерий Ничушкин и Евгений Кузнецов, также уроженцы Урала.

Челябинск пропитан с ног до головы хоккеем, а любовь болельщиков к этому виду спорта безгранична. Кстати, город, как и Казань, до сих пор не обзавелся новым стадионом. Но как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, это лишь вопрос времени.

Занимательна хоккейная география нашей страны и тем, что профессиональные клубы есть в небольших моногородах, таких как Магнитогорск, Череповец или Нижнекамск. А ведь из этих скромных мест, между прочим, вышли такие звезды хоккея как Евгений Малкин, Вадим Шипачев, Павел Бучневич, Михаил Сергачев. Многочисленных достопримечательностей и богатой истории в том же Череповце или Нижнекамске нет, зато хоккеем местные жители гордятся сполна. Для них их города тоже являются хоккейными столицами России.

В последние годы серьезные позиции в российском хоккее укрепил омский «Авангард». В 2022 году команда обжилась первой в России столь современным стадионом – «G-Drive Ареной», а актуальный бюджет команды входит в тройку среди всех остальных клубов в КХЛ. В разные годы за «Авангард» выступали такие величины как Яромир Ягр или Илья Ковальчук, а в этом сезоне омичи являются одними из явных претендентов на Кубок Гагарина под руководством самобытного североамериканского тренера Ги Буше.

Фото на анонсе: ak-bars.ru