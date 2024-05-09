Казань — линия научной обороны: как академики помогали фронту и тылу

Как Казань приютила ученых из Академии наук СССР

Буквально через пару дней после начала Великой Отечественной войны президиум Академии наук СССР созвал внеочередное расширенное заседание. На нем было решено перевести все отделения академии на военную тематику и обеспечить всем необходимым коллективы, которые работали для армии и флота.

Линия «научной обороны» в годы войны пролегала именно в Казани, поскольку сюда помимо промышленных предприятий из центральных и западных регионов страны по решению советского правительства переехали президиум и основная масса учреждений Академии наук СССР.

«Правительственное решение об эвакуации АН СССР было принято 13 июля 1941 года. Самым крупным научным центром в период эвакуации стала Казань. Уже 23 июля в город начали прибывать эшелоны с людьми и оборудованием. В первую очередь были эвакуированы физико-математические, химические и технические учреждения», – рассказал нам директор ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук» Алексей Калачев.

В столице ТАССР разместились 33 из 85 учреждений Академии наук СССР, 1884 сотрудника, в их числе 39 академиков и 44 члена-корреспондента. Вы знаете их имена: Вавилов, Курчатов, Ландау, Капица, Королев, Туполев и многие другие выдающиеся ученые.

Алексей Калачев: «По сути, в годы Великой Отечественной войны Казань стала центром научной обороны страны. Список того, что сделала академическая наука за время работы здесь, огромен» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С августа 1941 года по май 1942-го в Казани работал президиум АН СССР во главе с вице-президентами Отто Шмидтом и Евгением Чудаковым. Затем была создана казанская группа учреждений АН СССР под руководством Абрама Иоффе и Леона Орбели.

«По сути, в годы Великой Отечественной войны Казань стала центром научной обороны страны. Список того, что сделала академическая наука за время работы здесь, огромен», – отметил Калачев.

В Казани придумали выпускать составы для светомаскировки и усилили защиту танков и катеров

Выдающиеся химики, физики, биологи, как и другие ученые, направили свою научную деятельность в Казани на укрепление обороноспособности страны. Например, ученые Физического института им. Лебедева, возглавляемого Сергеем Вавиловым, разработали и внедрили в производство светящиеся составы для светомаскировки военных объектов.

«Новые средства светомаскировки отправлялись на авиационные, пороховые заводы, использовались при маскировке пристаней на Волге. Также были разработаны инфракрасные бинокли, принятые на вооружение ВМФ в 1943 году», – рассказал Калачев.

При этом в институтах не прекращались фундаментальные исследования. Например, Виталий Гинзбург начинает разработку теории низкотемпературной сверхпроводимости, за которую получит Нобелевскую премию в 2003 году.

В январе 1942 года в Казань приехал профессор Игорь Курчатов. Его лабораторией была создана более эффективная танковая броня за счет улучшения конструкции защиты. Под руководством Курчатова были разработаны и внедрены новые принципы рационального размещения топливных баков на самолетах Пе-2, Пе-8 и У-2, которые собирались на заводах в Казани, разработаны научно-технические рекомендации по усилению защиты торпедных и сторожевых катеров, выпускавшихся в Зеленодольске.

«Именно в Казани у будущего отца советской атомной бомбы созрела концепция уран-графитового реактора для наработки оружейного плутония», – поделился директор Казанского научного центра РАН.

Достижения химиков пригодились и на линии огня, и в госпиталях

Под руководством Александра Несмеянова в Институте органической химии был разработан и внедрен в производство метод получения бензостойкого каучука, который применялся в производстве покрытий самолетных топливных баков, «самозатягивающихся» при попадании пуль.

«Профессором Иваном Николаевичем Назаровым, впоследствии академиком, был разработан известный карбинольный клей, нашедший широкое применение для ремонта боевой техники на заводах и даже непосредственно в полевых условиях, включая орудия и танки», – сообщил Калачев.

Главным заданием Бориса Арбузова стало создание морозоустойчивого синтетического каучука, от которого во многом зависела бесперебойная работа транспорта и техники зимой.

«Александр Арбузов работал по целому ряду закрытых тем, связанных с оборонной промышленностью. В 1941 году по поручению Государственного комитета обороны СССР Александр Ерминингельдович успешно ресинтезирует зарин, и во многом благодаря этим работам казанских химиков удалось предотвратить применение зарина в ходе Второй мировой войны», – рассказал директор КазНЦ РАН.

Лев Ландау завершает в Казани одну из самых блестящих своих работ — теорию сверхтекучести гелия, которая объясняет явление, открытое Петром Капицей в 1938 году. За это научное достижение в 1962 году Ландау была присуждена Нобелевская премия.

«Тогда же в Институте физических проблем под руководством Петра Леонидовича Капицы разрабатывается и внедряется в производство установка для производства жидкого кислорода из воздуха в промышленных масштабах. Жидкий кислород был остро необходим для производства взрывчатки и для госпиталей», – пояснил собеседник «Татар-инофрма».

В Институте химической физики изучались процессы горения и взрыва, получение взрывчатых веществ. «В результате исследований удалось решить проблему нестабильного горения порохов реактивных снарядов для установок „Катюша“», – сообщил Калачев.

Королев и Глушко трудились в ОКБ-16 при Казанском авиазаводе

Советские математики по заданию Главного артиллерийского управления армии вели сложные работы в области баллистики и механики.

«Андрей Николаевич Колмогоров, используя свои исследования по теории вероятности, дает определения наивыгоднейшего рассеивания снаряда при стрельбе», – рассказал Калачев.

С 1941 по 1943 год в составе института работал член-корреспондент Академии наук СССР Николай Чеботарев, который занимался расчетами вибрации стволов морских орудий при выстреле.

«Нельзя не отметить вклад будущих главных конструкторов, основоположников советской ракетно-космической отрасли. Сергей Павлович Королев и Валентин Петрович Глушко работали в военные годы в ОКБ-16 при Казанском авиазаводе над созданием самолетных реактивных ускорителей», – отметил директор.

Математик Мстислав Келдыш, будущий президент АН СССР, сумел разобраться с двумя явлениями, влияющими на безопасность самолетов. Он также создал математическую теорию, объясняющую особенности вибрации летательных аппаратов на разных скоростях.

«В годы войны Казань стала родиной электронного парамагнитного резонанса. Явление было открыто Константином Евгеньевичем Завойским в 1944 году в Казанском университете», – рассказал Калачев. За свое открытие Завойский после войны неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по физике.

Николай Четаев, работавший в те годы в Институте механики АН СССР, решил важные проблемы устойчивости снарядов при полете и самолетов при движении по земле.

Разработка будущего профессора КГУ помогла спасти жизни раненым солдатам

«В 1941 году Маргарита Беляева, будущий профессор КГУ, защитила кандидатскую диссертацию на тему стерилизации ампульного кетгута. В то время в Казани располагался кетгутный завод, единственное в стране предприятие, выпускавшее кетгутные нити для хирургических операций. Разработанная Маргаритой Ильиничной технология широко применялась во время Великой Отечественной войны и помогла спасти жизни многим раненым солдатам», – сообщил Калачев.

За свою разработку Маргарита Беляева была удостоена правительственной награды — грамоты и премии Государственного комитета обороны СССР, которую ей вручал лично Михаил Калинин.

«В годы войны не прекращались научные изыскания в области сельского хозяйства, которое переживало серьезные трудности. Научный сотрудник Казанской сельскохозяйственной опытной станции, ныне это Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Казанского научного центра, Хадича Хусаиновна Байчурова вывела новый сорт озимой ржи „Казанская“. Это было прорывное направление в селекции озимой ржи того времени», – подчеркнул директор КазНЦ РАН.

Озимая рожь — главная зерновая культура Татарии. Сорт отличался высоким потенциалом продуктивности и был признан самым крупнозерным. За его выведение Хадича Хусаиновна была удостоена Сталинской премии и награждена орденом Ленина в 1950 году.

Казанский филиал Академии наук СССР появился в год Победы

Академическая наука – это, как известно, прежде всего наука фундаментальных исследований. Великая Отечественная война заставила задуматься о том, как научную работу увязать с решением текущих задач. Как писал президент Академии наук СССР Сергей Вавилов после войны, почти каждая деталь военного оборудования, военные материалы, медикаменты — все это несло на себе отпечаток предварительной научно-исследовательской мысли и обработки.

«Итогом работы плечом к плечу казанских ученых и сотрудников эвакуированных институтов стало создание Казанского филиала АН СССР. При деятельном участии академика Арбузова почти за месяц до окончания Великой Отечественной войны 13 апреля 1941 года было принято постановление об открытии филиала АН в столице ТАССР. Так что в следующем году вместе с 80-летием Победы мы отметим и 80-летний юбилей Казанского научного центра», – заключил Калачев.