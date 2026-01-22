Казань лидирует в России по доле использующих нейросети бизнесменов

Более половины предпринимателей столицы Татарстана, 62%, уже используют в своей работе искусственный интеллект. Это самый высокий показатель в России, отмечается в исследовании, проведенном Городскими сервисами Яндекса.

На втором месте по частоте применения ИИ представителями бизнеса оказался Санкт-Петербург (50%), на третьем – Красноярск (48%). Москва с 42% лишь на седьмом месте.

Бизнесмены используют нейросети для разных задач. Чаще всего они применяют их для поиска информации и генерации контента. На эти два варианта поровну приходится 88% случаев использования. Относительно часто (но всё же намного реже) ИИ применяется для общения с клиентами – это происходит в 6% случаев.

Большинство казанских предпринимателей (63%) обращаются к нейросетям несколько раз в неделю, еще треть – от месяца к месяцу. В шести из десяти случаев пользователи довольны результатом.

В столице РТ ИИ наиболее популярен среди представителей сфер ритейла и страхования. Напротив, в целом по РФ к нему чаще прибегают занимающиеся IT и научной деятельностью.

При этом в среднем пользователи оценивают свои навыки работы с нейросетями на 2 балла из 5: большинство лишь поверхностно знакомы с инструментами, попробовали их один или два раза, но не умеют создавать промпты или не в курсе всех функций.

Всего в соцопросе приняли участие более 1300 предпринимателей из городов-миллионников России.

Инфографика: Городские сервисы Яндекса.