Казань летом примет II Всероссийскую детскую фольклориаду

Через сто дней в столице Татарстана стартует II Всероссийская детская фольклориада. С 19 по 23 июня в Казань приедут более тысячи юных хранителей традиций изо всех регионов России, сообщают организаторы события.

На международной выставке-форуме «Россия» завтра, 13 марта, в 18.00 в павильоне «Наша Культура» состоится презентация крупнейшего детского фольклорного фестиваля и торжественный запуск обратного отсчета «100 дней до Второй всероссийской детской фольклориады».

Старт обратному отсчету дадут участники проекта: воспитанники детских фольклорных коллективов из Москвы, Татарстана и Чувашии, а также почетные гости: министр культуры РФ Ольга Любимова, министр культуры РТ Ирада Аюпова и заместитель министра культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашии Георгий Богуславский.

Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры России в рамках проекта «Народное творчество — детям». Организуют его Государственный Российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Министерство культуры Татарстана, Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ и Центр развития творческой инициативы «Разноцветье».