«Казань кинематографическая»: появился аудиогид по памятным местам центра города

В Татарстане появился аудиогид по центру Казани. Подробнее о новинке на встрече с журналистами рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Такие помощники в виде аудиогидов, которые создаёт МТС, для нас чрезвычайно актуальны. Количество пользователей не ограничено. Более половины туристов, приезжающих в Татарстан, индивидуальные. Для них важно иметь возможность перемещаться самостоятельно, куда они хотят. В пиковые даты, а таких стало очень много на протяжении года, мы фиксируем нехватку экскурсоводов, и данный аудиогид станет полезным подспорьем для всей инфраструктуры города и республики в целом», — сообщил он.

Помимо исторической справки, туристу расскажут о памятных кинематографических местах, локациях съёмок фильмов и открытых показов. Также он отметил, что ранее подобный аудиогид появился по маршруту Казань — Болгар. Иванов предложил составить аудиоэкскурсию по маршруту от столицы в Камское Устье, Чистополь, Алексеевское, Кукмор и осветить несколько маршрутов по самому городу.

«Для нас важно, чтобы турист не просто один раз приехал в Татарстан, а делал это с определенной периодичностью. Это важный показатель. Такие проекты, позволяют приехавшим туристам увидеть достопримечательности Казани по-новому», — заявил Иванов.

В столицу Татарстана гости приезжают из разных городов, регионов и стран, зачастую не в первый раз. И у туристов есть запрос на необычные маршруты по городу, добавила заместитель директора Комитета по развитию туризма Казани Гузель Сальманова.

«К нам действительно приезжают огромное количество индивидуальных туристов, причем они посещают Казань повторно. Один из вопросов, которые нам задают путешественники, это что они могут ещё посмотреть после стандартной экскурсии. Такие тематические проекты, как аудиогиды, очень помогают в этом», — пояснила она.

Маршрут аудиогида начинается от театра оперы и балета имени Джалиля, где проводились первые кинопоказы в Казани, затем экскурсия проходит через Ленинский садик, Чёрное озеро, Дом Ушковой, улицам Кремлевской и Баумана, где работали много кинотеатров, аптеку Бренингов, Булак и заканчивается у театра Камала. В самом рассказе сочетаются история города и кинопоказов.

«Мы запускаем аудиогид „Казань кинематографическая“. Он предоставляет возможность гостям, посетившим столицу, прогуляться пешком по центру Казани. В него включена 21 локация. На прогулку в три километра уйдет около полутора часов. Наша концепция заключалась в том, чтобы передать историю города и кино в Татарстане через места, людей и сделать это так, чтобы человеку захотелось вернуться и совершить ещё одну прогулку по центру города», — рассказала директор центра социальных и благотворительных проектов МТС Ольга Юркова.

Аудиогид бесплатный и доступен абонентам любого оператора связи.

Фото: пресс-служба МТС