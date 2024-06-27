Казань ищет соцработников на зарплату в 43 тыс. рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объявления о поиске специалистов по социальной работе с окладом в 43 000 рублей для работы в Казани разместил на портале «Работа России» «Республиканский центр материальной помощи» (РЦМП).

Специалисты требуются в Авиастроительном, Ново-Савиновском и Кировско-Московском районах столицы Татарстана.

В числе обязательных требований к кандидатам наличие среднего профессионального или высшего образования «Специалиста по социальной работе» или профессиональная переподготовка по профилю деятельности.

Из должностных обязанностей можно выделить основную – работу с гражданами, обращающимися за начислением соцподдержки: прием документов, ведение учета, осуществление первичной проверки и т.д.