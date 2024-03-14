«Казань ифтарная»: как в столице Татарстана возродилась традиция коллективного разговения

В мечетях Казани ежедневно кормят более 5000-7000 человек Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ифтар 20 лет назад

Традиция проведения ифтара в нашей стране с начала 1990-х претерпела огромные изменения. Казанские старожилы еще помнят те времена, когда ифтар был событием не таким распространенным и даже тайным. Почему тайным? Все достаточно просто. Мечетей было не так много, а их финансирование оставляло желать лучшего.

Государство отдало мечети мусульманам, но о финансировании махалле приходилось заботиться самой. Был уже не СССР, и махалля могла обратиться к частным инвесторам за поддержкой. Так и происходило: жертвовались деньги на строительство новых домов Аллаха и на ремонт уже имеющихся. Имаму-хатыбу каждый год приходилось искать потенциальные источники финансирования, из-за чего меню было скромным, а работники мечети особо не зазывали на ифтар верующих из-за боязни не вместить всех желающих.

Илдар Баязитов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что изменилось?

Прошло 20 лет, и сейчас Казань стала городом ифтаров. Только в одной Казани мусульман с распростертыми объятьями готовы принять 47 мечетей. Также помощь в проведении разговений стала своеобразной модой среди татарстанских политиков и бизнесменов. В этом году ифтар, как и в 2023-м, собираются проводить Раис Татарстана и мэр Казани. Об этом корреспондент «Миллиард.Татар» узнал в беседе с имам-хатыбом мечети «Ярдэм» Илдаром Баязитовым. «В этом году также планируются ифтары от мэра Казани и от Раиса республики, но важно отметить, что они будут выступать не как государственные служащие, а как частные лица», – рассказал он.

Также Рустам Нургалиевич в прошлом году призвал политическую элиту республики самим организовывать разговения. «Рамазан ае мөбарәк булсын! (Да будет благословенным месяц Рамадан). Каждый из вас, если бы организовал ифтар – было бы неплохо. Всевышний видит наши благие дела», – подчеркнул Раис, выступая на совещании перед чиновниками.

«В последние годы мы наблюдаем, что помимо традиционных ифтаров стали проводиться тематические вечера разговения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Какие новшества несет современность?

Кроме традиционных площадок с каждым годом набирают популярность тематические ифтары, объединяющие самые разнообразные группы верующих.

«В последние годы мы наблюдаем, что помимо традиционных ифтаров стали проводиться тематические вечера разговения: для нуждающихся, для СМИ, женский, детский, медицинский, бизнес-ифтар и пр. Это свидетельствует о том, что количество постящихся в республике расширяется и включает в себя мусульман из самых разных сообществ. Только по Казани ифтары пройдут в 47 мечетях. Однако понятно, что они проводятся и на других площадках, чаще в точках общепита. Тот же республиканский ифтар организуется, например, в МВЦ "Казань Экспо". Программа и меню у каждого вечера своя. Все зависит от интересов и возможностей организаторов-спонсоров. Но всегда вечер начинается с проповедей, возможны какие-то тематические обсуждения, а затем, с наступлением времени разговения, звучит азан, читается намаз, и верующие приступают к трапезе, в ходе которой также иногда звучат нашиды, религиозные выступления и пр.», – рассказала представитель ДУМ РТ Резеда Закирова.

Резеда Закирова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ифтар как способ дипломатического общения

Кроме тематических новшеств с каждым годом разговения в священный месяц Рамадан приобретают и качества, объединяющие мировое сообщество. «Нововведения в этом году затронут республиканский ифтар. Могу сказать, что в 2024 году он будет проходить под эгидой Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», возглавляемой Рустемом Нургалиевичем. В этом году мы планируем пригласить послов нашей страны. Сейчас муфтият занимается тем, чтобы пригласить послов арабских стран к нам в город. Мы основательно готовимся к республиканскому ифтару, потому что он выходит на международный уровень. Как и в прошлом году, будет экопосуда, ну и постараемся сделать столы поинтереснее. На нем, возможно, будет огромный экран, на котором будет транслироваться Мекка. Мы основательно готовимся и формируем программу», – рассказал соучредитель проекта «Туган Авылым» Радик Абдрахманов.

Также бизнесмен рассказал, что в этом году численность верующих на республиканском ифтаре может быть 12 тысяч человек. Само мероприятие планируется 29 марта. Сразу после него, 31 марта, он со своей командой готовит фэшн-ифтар, собравший под своим крылом в прошлом году 1200 девушек из разных уголков России.

Радик Абдрахманов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Где посетить ифтар в Вахитовском и Приволжском районах?

Обычно крупные мечети принимают каждый день в районе 100-250 верующих, а средняя цена одной порции составляет примерно 300 рублей. Применяя нехитрую математику, можно узнать, что в день мечеть с таким потоком тратит на ифтар 30-60 тысяч рублей, а в месяц 1,8 млн рублей.

В Вахитовском и Приволжском районах Казани находится 11 площадок для разговений. Среди наиболее популярных и традиционных мест для ифтара по-прежнему остается соборная мечеть Марджани. К сожалению, в этом году она не сможет полностью заполнить верующими внутреннее пространство из-за ремонта. «У нас имеется 200 посадочных мест. В этом году у нас их меньше, потому что в мечети идет ремонт. До него мы могли принять еще больше верующих. Ифтар не отличается от прошлогоднего: такое же меню. Стоимость одной порции – около 350 рублей. Цены на продукты по сравнению с прошлым годом выросли», – сообщил имам-хатыб мечети аль-Марджани Мансур Джалялетдин.

Мансур Джалялетдин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Московский и Кировский, Ново-Савиновский и Авиастроительный

В самом большом районе Казани – Советском с населением в 366 тысяч мест для проведения ифтаров оказалось не так много, всего 13 мечетей. Чтобы узнать, сколько прихожан приходит каждый день в мечеть, мы решили расспросить имам-хатыба мечети «Гаиля» Рустама Хайруллина. «Минимум приходит 250 человек, но у нас есть еще несколько залов на 80 и 40 человек. Если мы их всех заполняем, то можем принять около 400-450 верующих. Мы стараемся проводить ифтары только в мечети, чтобы научить верующих посещать ее. Мы кормим обычно около 250 человек, и это обходится нам в 60 тысяч. Усредненная цена на одну порцию достигает 300 рублей», – рассказал он.

Рустам Хайруллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Московском и Кировском районах традиционной площадкой для проведения ифтаров остается мечеть «Ярдэм», которая кроме традиционных разговений старается предоставлять пищу нуждающимся группам населения. «Мы кормим 550 людей и раздаем 1280 ланч-боксов. Один ланч-бокс стоит в среднем 260 рублей. Для организации ифтара мы ищем людей, которые могут помочь в его проведении», – рассказал имам-хатыб мечети «Ярдэм» Илдар Баязитов.

Кроме «Ярдэм» верующих готовы принять еще 11 мечетей. Меньше всего мест для проведения разговений оказалось в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах: на два района всего 6 мечетей.

По Казани ифтары пройдут в 47 мечетях Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Список казанских мечетей, проводящих ифтары:

Советский район:

1. «Биста Нуры Габделгаллям»

Адрес: ул. Пионерская, 5

2. «Гаиля»

Адрес: ул. Джаудата Файзи, 2

3. «Ислам»

Адрес: ул. Вяземская, 28

4. «Иман Нуры»

Адрес: ул. Дорожная, 32а, к. 1

5. «Ахтям»

Адрес: ул. Мирсая Амира, 15

6. «Валидайн»

Адрес: ул, Тамчы, 42

7. «Ярулла»

Адрес: ул. Ноксинская, 32д

8. «Куддус»

Адрес: Яснополянский переулок, 16

Также в Советском районе есть мечети, которые стараются проводить ифтары по возможности раз в 2-3 дня, среди них:

1. «Ибрагим»

Адрес: ул. Локаторная, 33б

2. «Салях»

Адрес: Мамадышский тракт, 12

3. «Шарафутдин»

Адрес: ул. Ягодная, 6д

4. «Муслима»

Адрес: ул. 1-я Ноксинская, 31

5. «Дин-Ислам»

Адрес: ул. Чишмяле, 17а

Где ждут верующих Московского и Кировского районов?

1. «Ярдэм»

Адрес: ул. Серова, 4а

2. «Маулид»

Адрес: ул. Селянская, 23

3. «Миргазиян»

Адрес: ул. Декабристов, 111

4. «Рамис»

Адрес: ул. Ново-Юдинская, 140, к. 2

5. «Рамазан»

Адрес: ул. Окольная, 25б

6. «Бишбалта»

Адрес: ул. Клары Цеткин, 14

7. «Раджаб»

Адрес: ул. Энгельса, 20/39

8. «Ай нуры»

Адрес: ул. Академика Королева, 2

9. «Сулейман»

Адрес: пос. Левченко, ул Ютазинская, 8а, к. 1

10. «Азатдин Ирек»

Адрес: ул. Лагерная, 111

11. «Жомга»

Адрес: пос. Юдино, ул. Ильича

12. «Ахмадзаки»

Адрес: пос. Залесный, Осиновский пер., 16а

Куда пойти верующим Авиастроительного и Ново-Савиновского районов?

1. «Нур-эль-Ислам»

Адрес: ул. Бигиева, 36

2. «Салихзян»

Адрес: ул. Бестужева, 66а

3. «Рахматулла»

Адрес: ул. Симонова, 2

Стараются проводить раз в 2-3 дня:

1. «Фатиха»

Адрес: ул. Рихарда Зорге, 2а

2. «Кайбла»

Адрес: ул. Молодежная, 1а

3. «Омет»

Адрес: пос. Борисоглебское, ул. Школьная, 4а

А куда пойти в Вахитовском и Приволжском районах?

1. «Биста Нуры Габделгаллям»

Адрес: ул. Пионерская, 5

2. «Гаиля»

Адрес: ул. Джаудата Файзи, 2

3. «Ислам»

Адрес: ул. Вяземская, 28

4. «Иман Нуры»

Адрес: ул. Дорожная, 32а, к. 1

5. «Ахтям»

Адрес: ул. Мирсая Амира, 15

6. «Валидайн»

Адрес: ул. Тамчы, 42

7. «Ярулла»

Адрес: ул. Ноксинская, 32д

8. «Куддус»

Адрес: Яснополянский переулок, 16

Проводят по возможности раз в 2-3 дня

1. «Этилэр»

Адрес: пос. Кояшлы, ул. Радиальная, 21

2. Мечеть имени Галимджана Баруди

Адрес: ул. Авангардная, 95

3. «Ризван»

Адрес: ул. Хусаина Мавлютова, 48а

Где происходит раздача ланч-боксов ОБФ «Ярдам – Помощь» в мечетях на ифтаре?

1. «Ярдэм»

Адрес: ул. Серова, 4а

2. «Рамазан»

Адрес: ул. Окольная, 25

3. «Раджаб»

Адрес: ул. Энгельса, 20/39

4. «Ай Нуры»

Адрес: ул. Ак. Королева, 2

5. «Аль-Ислах»

Адрес: пос. Осиново, ул. Комсомольская, 6б

6. «Маулид»

Адрес: пос. Залесный, ул. Селянская, 23

7. «Рамис»

Адрес: пос. Новое Юдино, ул. Ново-Юдинская, 140, корп. 2

8. «Миргазиян»

Адрес: ул. Декабристов, 111

9. «Бишбалта»

Адрес: ул. Клары Цеткин, 14

10 «Азатдин Ирек»

Адрес: ул. Лагерная, 111

11. «Сулейман»

Адрес: пос. Левченко, ул. Ютазинская, 8а, к. 1

12. «Ахмадзаки»

Адрес: пос. Залесный, Осиновский пер., 16а

13. «Жомга»

Адрес: пос. Юдино, ул. Ильича, 4а

14. «Рустам»

Адрес: ул. Хороводная, 58

«Миллиард.Татар»