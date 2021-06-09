Казань и Якутск подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве

На межрегиональном форуме «Якутия – Татарстан», прошедшем в Казанской Ратуше, столица РТ и Якутск заключили соглашение о межмуниципальном сотрудничестве, сообщается на официальном портале мэрии. Со стороны Казани документ подписал руководитель исполкома города Рустем Гафаров, со второй стороны – глава городского округа город «Якутск» Евгений Григорьев.

Казань и Якутия будут обмениваться опытом в сферах экономики, культуры и искусства, спорта и молодежной политики. Предполагается также, что документ поспособствует расширению связей между представителями бизнес-сообществ и развитию контактов между образовательными и медицинскими учреждениями двух городов.

Кроме того, во время конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Татарстана и Республики Саха; некоторые районы двух республик также приняли решение о дальнейшей совместной работе.