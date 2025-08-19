Казань и Ухань заключили меморандум о намерениях сотрудничества

Фото: kzn.ru

В рамках III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» Казань и Ухань подписали Меморандум о намерениях сотрудничества. Документ касается таких сфер, как экономика, культура, образование и туризм.

Подписи под меморандумом поставили заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова и заместитель председателя Городского комитета Народного политического консультативного совета Уханя Чэнь Юецин, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Лодвигова представила гостям историко-культурный, спортивный и туристический потенциал столицы Татарстана. В частности, она упомянула присутствие в Казани представителей более ста национальностей и наличие в Татарстане сразу четырех памятников Всемирного наследия.

После этого заместитель мэра перешла к потенциальным направлениям сотрудничества. Так, казанские школьники уже участвуют в программах Уханьского университета, и она предложила расширить данное направление сотрудничества, организовав совместные образовательные проекты и обмены студентов и преподавателей.

Кроме того, по словам чиновницы, Казань, будучи спортивной столицей России, заинтересована в проведении новых совместных спортивных мероприятий с Уханем.

«Участие ваших шахматистов в турнирах в Казани и выступление казанских спортсменов на фестивале «Переплыви Янцзы» стали знаковыми событиями, укрепляющими дружественные связи», – добавила она и предложила обменяться календарями спортивных событий.

К тому же, по мнению Лодвиговой, Казань и Ухань могут сотрудничать и в области благоустройства. В столице РТ за последние 15 лет созданы 54 новых парка и обновлены 56 существующих. Ухань же известен как «Национальный город-сад Китая» и имеет опыт восстановления заброшенных территорий. Последнее может быть полезно для таких местных проектов, как «Казань – город на воде» и реновация промышленной зоны «Новая Портовая».

Чэнь Юецин в свою очередь обратил внимание на уникальные черты Уханя, отметив символизм буквы «W» – первой буквы в названии города при записи его латиницей (Wuhan), которая также является первой буквой в английском слове «вода» (water). «Как и Казань, Ухань – город на воде, что открывает широкие возможности для обмена опытом в использовании прибрежных территорий рек и озер», – указал на еще одно потенциальное направление сотрудничества чиновник.

Кроме того, был упомянут Великий чайный путь, начинавшийся в Ухане, – к нему имела отношение и Казань. В этом контексте китайская сторона выразила заинтересованность во включении чая в список нематериального культурного наследия. Помимо этого, зашла речь и о стратегическом расположении Уханя в центре Китая.

Гости из КНР выразили готовность к развитию совместного бизнеса, обмену опытом в сфере IT-технологий и образования. Казань пригласили на «Неделю мэров городов-побратимов», которое пройдет в Ухане в следующем году.

Стороны также подписали меморандум о намерениях установления побратимских отношений между Казанью и Уханем. Этот документ – первый официальный шаг на пути к полноценному побратимству. Следующим этапом должна стать встреча мэров двух городов и подписание официального соглашения.