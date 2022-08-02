Казань и Тюмень свяжет новый авиарейс

С 8 августа запускаются новые авиарейсы по маршруту Казань – Мурманск – Тюмень. Самолеты будут курсировать трижды в неделю.

По понедельникам и субботам самолет будет вылетать из Казани в 04.00, посадка в аэропорту Мурманска запланирована на 07.40, в Тюмени – на 12.55.

Обратный вылет из Тюмени – в 13.45, посадка в Мурманске в 15:00; вылет из Мурманска в 15.50, посадка в Казани в 18.45.

По вторникам самолет будет вылетать в 10.10, посадка в аэропорту Мурманска в 13.00, вылет – в 13.50. прибытие в Тюмень запланировано на 19.00. Обратный вылет из Тюмени в 19.50, посадка в Мурманске в 21.05, вылет из Мурманска в 22.00 и посадка в Казани в 01.00.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона 50 человек, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.