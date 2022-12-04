Казань и Шарджу в Арабских Эмиратах связал новый авиарейс

С сегодняшнего дня лоукостер Ближнего Востока и Северной Африки Air Arabia возобновил перелеты из Татарстана в ОАЭ. Компания будет выполнять два регулярных рейса в неделю по маршруту Шарджа-Казань-Шарджа на воздушных судах Airbus A320.

Из Казани вылет запланирован по четвергам и воскресеньям в 00.05, прибытие в пункт назначения – в 6.05. Из Шарджи самолет будет вылетать по средам и субботам в 19.00, посадка в аэропорту Казани запланирована на 23.00, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Длительность перелёта составляет 5 часов, время указано местное для каждого аэропорта – в ОАЭ время на час опережает московское.