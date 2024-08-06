Казань и Шанхай свяжут прямыми рейсами с 28 сентября

Рейсы по маршруту Казань – Шанхай будут осуществляться с 28 сентября три раза в неделю

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рейсы по маршруту Казань – Шанхай будут осуществляться с 28 сентября три раза в неделю. Об этом стало известно на презентации нового направления из Международного аэропорта «Казань».

«Прошу в начале этого мостика Казань – Шанхай помочь авиакомпании увеличить объем туристов. От этого будет зависеть дальнейшее развитие. Если мы покажем, что самолёты на этом рейсе заполняются, я уверен, что нам поставят ещё рейсы на Пекин, на другие крупные города КНР, промышленные и туристические. И тем самым наши люди, наши туристы будут попадать гораздо быстрее в Китай, нежели идти через Москву», - обратился к участникам презентации зампремьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко.

Олег Коробченко Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Осуществлять регулярную перевозку будет авиакомпания China Eastern Airlines. Этот перевозчик входит в топ-3 государственных авиакомпаний КНР и в топ-10 крупнейших авиакомпаний мира, осуществляя перевозку более 130 млн пассажиров ежегодно.

Казань станет третьим городом России, откуда можно будет добраться прямым рейсом China Eastern Airlines до Шанхая. Помимо столицы Татарстана, China Eastern также выполняет рейсы в Шанхай из Москвы и Санкт-Петербурга.

Планируется, что рейсы по маршруту Казань – Шанхай будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных 264-местных воздушных судах Airbus A330.