Казань и пригороды: как в столице РТ хотят исправить градостроительные ошибки прошлого

В Казанской агломерации, где проживает почти половина населения Татарстана, обостряются проблемы, связанные с перегруженной транспортной сетью, недостатком рабочих мест в пригородах и изношенной инженерной инфраструктурой. Власти и специалисты предлагают комплексные решения — от единой маршрутной сети до модернизации водопроводных систем.





Проблемы в Казанской агломерации обсудили сегодня в мэрии на круглом столе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Казань и пригород сегодня пожинают плоды градостроительных ошибок»

Проблемы в Казанской агломерации обсудили сегодня в мэрии на круглом столе. Одной из главных остается перегруженность и недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, отметил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров. Это связано с нехваткой рабочих мест в пригородах, где более доступные цены на жилье, что привлекает сюда многих новых жителей.

«Казань и пригород на сегодня, к сожалению, пожинают плоды ошибок, в том числе и градостроительных, когда относительно дешевое жилье и отсутствие дополнительных рабочих мест рождает огромное количество транспортных и социальных проблем», – сказал Шакиров.

Ильдар Шакиров: «Казань и пригород на сегодня, к сожалению, пожинают плоды ошибок, в том числе и градостроительных» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для их решения, по мнению замруководителя исполкома города, необходим системный подход и привлечение финансовых средств в развитие инфраструктуры. При этом важно также сбалансировать строительство жилья, социальных и общественных объектов, а также увеличить количество рабочих мест, расположенных максимально близко к местам проживания горожан.

Все эти проблемы будут решать согласно стратегии, прописанной в мастер-плане Казанской агломерации. Проект охватит территорию площадью более 10 тыс. кв. км, включая саму Казань, пять соседних районов Татарстана и город Волжск. Рассчитан он до 2050 года.

«Мастер-план для всей агломерации даст возможность найти баланс развития территорий Казани и соседних районов. Потенциал этого документа огромен. Внутри самой Казани территорий промышленного инвестиционного назначения все-таки меньше, они дороже, есть проблемы по сетям. В рамках стратегии развития «Большой Казани» должны образоваться новые кластеры, которые откроют эти инвестиционные возможности», – подытожил Шакиров.

Сейчас в Казанской агломерации проживает 1,7 млн человек – 43% населения Татарстана. Также здесь формируется около 44% валового регионального продукта республики, 38% всех инвестиций и 71% вводимого жилья.

Алексей Сидоров: «Автобусные маршруты, связывающие районы с центром Казанской агломерации, работают по нерегулируемому тарифу, который не всегда доступен жителям» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нельзя «спылесосить» весь поток жителей в один транспортный узел»

Рост новых жилых комплексов в пригородах создает дополнительную нагрузку на транспортную сеть и требует пересмотра маршрутов и организации передвижения жителей. Такое мнение высказал председатель Комитета по транспорту горисполкома Алексей Сидоров.

«Активно застраивается, активно строится, появляются новые жилые комплексы, массивы, которых раньше не было. Если раньше это была преимущественно малоэтажная застройка, то сейчас это уже современные высокие дома с большим количеством проживающих. И это влечет за собой вопросы – как это все обеспечить транспортом», – отметил он.

По словам Сидорова, автобусные маршруты, связывающие районы с центром Казанской агломерации, работают по нерегулируемому тарифу, который не всегда доступен жителям. Кроме того, в основном перевозчики используют автобусы среднего класса, которые уже отслужили свой ресурс. Из-за этого жители ищут альтернативу через сервисы попутчиков или пользуются личными автомобилями.

Это еще больше усиливает пробки на въездах в Казань. Поэтому необходимо создать единую маршрутную сеть, интегрированную с городской системой. Она, по словам Сидорова, позволит сделать общественный транспорт доступным и безопасным.

«Необходимо нам совместно с вами, уважаемые представители района, проработать вопрос единой маршрутной сети, которая будет интегрирована с внутригородской сетью Казани. В том числе и за счет создания сети транспортно-пересадочных узлов. Уточню, нам нужно формировать их не только в городе, но и на территории муниципальных образований. «Спылесосить» все с районов в один транспортно-пересадочный узел на весь город не представляется возможным», – подытожил он.

Ильсияр Тухватуллина уже неоднократно заявляла о том, что в Казани недостаточно развита водная инфраструктура Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С водой работаем недостаточно эффективно»

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина уже неоднократно заявляла о том, что в Казани недостаточно развита водная инфраструктура. В частности, на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» в феврале этой теме посвятили большую часть мероприятий. Сегодня же Тухватуллина снова призвала «соединить берега».

«Два года назад мы разработали концепцию развития речной инфраструктуры. Но не секрет, что с водой мы пока работаем недостаточно эффективно и не на должном уровне. Я призываю соединить берега, сформировать новые места для швартовки яхт и других судов, также сконцентрироваться на разработке инфраструктуры для водного транспорта. В Казани мы уже первые шаги делаем – это стоянки для туристических трамвайчиков», – отметила она.

Тухватуллина напомнила, что в феврале Раису РТ Рустаму Минниханову представили концепцию марины для яхт и маломерных судов в районе пляжа «Локомотив». Идея получила поддержку татарстанского лидера. В то же время в Лаишевском районе появится туристическая территория «Казань марина». И если в столице Татарстана она будет служить в основном для швартовки судов, то Лаишевская марина будет ориентирована на гостевую инфраструктуру.

Необходимость развития водной инфраструктуры отметили и представители муниципалитетов, входящих в Казанскую агломерацию. Так, замруководителя исполкома Зеленодольского района Александр Старостин обратил внимание, что Зеленодольск, расположенный на берегу Волги, до сих пор не имеет собственной набережной и порта. Сейчас грузовые перевозки в районе осуществляются только через Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр.

Роман Новиков подчеркнул, что износ сетей превышает 70%, а устаревшие трубы и оборудование работают на пределе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Износ сетей превышает 70%»

Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения Казани и соседних районов – еще одна ключевая задача на ближайшие годы. Заместитель директора по развитию МУП «Водоканал» Роман Новиков подчеркнул, что износ сетей превышает 70%, а устаревшие трубы и оборудование работают на пределе. Это не только повышает риск аварий, но и ограничивает возможности подключения новых потребителей, поэтому обновление сетей остается одной из ключевых задач.

Для решения этих проблем планируется строительство стратегических водопроводных узлов «Тэцевский», «Кольцевой», «М-7» и «Дербышки». Последний обеспечит водой Восточную дугу, Высокую Гору и новые жилые массивы.

В Лаишевском районе модернизируют узлы «Южная-1» и «Южная-2», а в Куюках строят магистральные сети и реконструируют водозабор «Танкодром» с бурением новых скважин для стабильного водоснабжения Салмачей, Привольного, Вишневки и первой очереди Куюков.

Не менее важно, по словам Новикова, обновление системы водоотведения: предстоит модернизировать головные насосные станции и коллекторы, чтобы Восточная дуга, Куюки и северо-юго-восточные районы города могли развиваться без перегрузок.

«Главная цель модернизации – снизить аварийность, повысить надежность и создать запас для подключения новых территорий», – подытожил Новиков.