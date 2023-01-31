Казань и Пермь заключили соглашение о сотрудничестве

Мэры Казани и Перми Ильсур Метшин и Алексей Демкин подписали соглашение о сотрудничестве между городами. Столицы Татарстана и Пермского края будут взаимодействовать в развитии образования, культуры, молодежной политики, туризма, спорта и других сфер, сообщает мэрия Казани.

Фото: мэрия Казани

«Среди приоритетных направлений взаимодействия муниципальных образований — совершенствование местного самоуправления, создание благоприятных условий для развития торгово-экономических и научно-технических связей между хозяйствующими субъектами, представителями малого и среднего бизнеса, а также укрепление межнационального согласия», — отмечается в сообщении.

Города начнут обмениваться делегациями, делиться опытом во время совместных конференций, семинаров и других мероприятий.