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Общество
31 января 2023  13:30

Казань и Пермь заключили соглашение о сотрудничестве

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Мэры Казани и Перми Ильсур Метшин и Алексей Демкин подписали соглашение о сотрудничестве между городами. Столицы Татарстана и Пермского края будут взаимодействовать в развитии образования, культуры, молодежной политики, туризма, спорта и других сфер, сообщает мэрия Казани.

 

Фото: мэрия Казани

«Среди приоритетных направлений взаимодействия муниципальных образований — совершенствование местного самоуправления, создание благоприятных условий для развития торгово-экономических и научно-технических связей между хозяйствующими субъектами, представителями малого и среднего бизнеса, а также укрепление межнационального согласия», — отмечается в сообщении.

Города начнут обмениваться делегациями, делиться опытом во время совместных конференций, семинаров и других мероприятий.

#пермь #сотрудничество
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