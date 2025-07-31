Казань и Нижнекамск могут стать побратимами с китайскими городами

Казань может установить побратимские отношения с двумя китайскими городами – Уханем и Сямынем, а Нижнекамск – с Цзиси. В мэрии столицы Татарстана подчеркнули, что такие соглашения способствуют обмену опытом, реализации совместных проектов и укреплению дружбы между народами. Кроме того, соглашения положительно влияют на культурное взаимодействие и экономическое сотрудничество.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в период пандемии COVID-19 побратим Казани – китайский город Гуанчжоу – безвозмездно передал столице Татарстана 50 тысяч масок и 100 бесконтактных термометров.

Сотрудничество с китайскими городами активно развивается и в сфере образования. Проводятся телемосты, музыкальные конференции, творческие конкурсы и школьные обмены. В этом году казанские школьники уже побывали в Циндао и Шэньчжэне, а также готовятся к поездке в Гуанчжоу, где недавно прошел образовательный форум с участием педагогической делегации из Казани. Ответные визиты китайских школьников планируются осенью.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо выразил уверенность в том, что углубление побратимских связей между китайскими и российскими городами усилит дружественные контакты между регионами и откроет новые перспективы для развития сотрудничества между Китаем и Татарстаном.

В августе на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» планируется подписание соглашения между Нижнекамском и китайским Цзиси.

В администрации Нижнекамска отметили, что это партнерство позволит развивать экономику, промышленность и малый бизнес, а также расширит культурный обмен и укрепит связи с потенциальными китайскими инвесторами.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев отметил, что такие международные связи уже приносят практическую пользу: например, компания «Камасталь» начала работу в регионе именно благодаря налаженным побратимским отношениям.

Он подчеркнул, что китайская инициатива сотрудничества с Нижнекамском стала возможной благодаря активной и целенаправленной работе местной администрации.

Форум «РОСТКИ» пройдет в Казани 18-19 августа. В рамках мероприятия ё8 августа с 13:00 до 17:00 пройдет сессия, посвященная презентации регионов России и муниципалитетов Татарстана и КНР.

Организатором выступает Агентство инвестиционного развития Татарстана, оператором – АНО «Дирекция международных программ».

Подробнее о форуме можно узнать на сайте.