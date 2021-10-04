Казань и Набережные Челны вошли в топ-100 городов России по уровню зарплат

Казань оказалась на 20-м месте по уровню зарплат среди российских городов. Это следует из результатов исследования, проведенного РИА Новости.

Средняя зарплата в столице Татарстана составляет 47,5 тыс. рублей, что составляет 3,09 фиксированного потребительского набора. В сравнении с 2020-м доходы специалистов в городе поднялись в среднем на 12,7%.

Помимо Казани, в топ-100 городов по уровню зарплат вошли Набережные Челны (54). Средняя зарплата здесь составляет 39, тыс. рублей, что равно 2,56 фиксированного проднабора. Несмотря на более низкое место в рейтинге, рост уровня зарплат челнинцев за год оказался чуть больше, чем у жителей Казани, — 13,7%.

Тройку лидеров рейтинга возглавил Салехард, где ежемесячный доход специалистов оценивается в 106,4 тыс. рублей, на что можно купить 4,99 продуктового набора. Далее расположились Южно-Сахалинск — 99 тыс. и 4,76 набора соответственно и Москва — 113,6 и 4,61.