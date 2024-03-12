Казань и Набережные Челны получат 300 автобусов по программе ГТЛК

В Татарстан по программе Государственной транспортной лизинговой компании в этом году поступит 300 автобусов. Они будут распределены между Казанью и Набережными Челнами. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Как города их распределят между собой – посмотрим. Пока были цифры: 250 автобусов – для Казани, 44 – для Набережных Челнов. Если Челны возьмут побольше, то возьмут. Наверное, мы договоримся», – сказал глава Миндортранса.

Кроме того, по специальным казначейским кредитам Татарстан закупил 119 автобусов для 12 муниципалитетов. Работы находятся на стадии завершения – осталось получить 36 транспортных средств для Набережных Челнов, отметил министр.

«Они сегодня – завтра будут. Наши люди уже на “НЕФАЗе” получают автобусы. Десять автобусов Челны получили ранее, итого – 46», – подчеркнул Ханифов.