Казань и Минск стали городами-побратимами

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Минск и Казань стали городами-побратимами. Соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничестве подписано сегодня в белорусской столице в ходе делегации из столицы Татарстана, сообщает БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и мэр Казани Ильсур Метшин.

Градоначальник татарстанской столицы подчеркнул, что рад посетить Минск – город с богатой историей.

«Хочу поздравить Минск с теми результатами, которых достигли. Минск – один из примеров современной урбанистики, успешного ведения городского хозяйства. Этот опыт заслуживает не только уважения, но и изучения», – сказал Метшин.