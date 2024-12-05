news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 5 декабря 2024 12:19

Казань и Минск стали городами-побратимами

Скопировать ссылку
Казань и Минск стали городами-побратимами
Фото: belta.by

Минск и Казань стали городами-побратимами. Соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничестве подписано сегодня в белорусской столице в ходе делегации из столицы Татарстана, сообщает БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и мэр Казани Ильсур Метшин.

Градоначальник татарстанской столицы подчеркнул, что рад посетить Минск – город с богатой историей.

«Хочу поздравить Минск с теми результатами, которых достигли. Минск – один из примеров современной урбанистики, успешного ведения городского хозяйства. Этот опыт заслуживает не только уважения, но и изучения», – сказал Метшин.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100