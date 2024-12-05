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Казань и Минск стали городами-побратимами
Минск и Казань стали городами-побратимами. Соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничестве подписано сегодня в белорусской столице в ходе делегации из столицы Татарстана, сообщает БЕЛТА.
Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и мэр Казани Ильсур Метшин.
Градоначальник татарстанской столицы подчеркнул, что рад посетить Минск – город с богатой историей.
«Хочу поздравить Минск с теми результатами, которых достигли. Минск – один из примеров современной урбанистики, успешного ведения городского хозяйства. Этот опыт заслуживает не только уважения, но и изучения», – сказал Метшин.
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