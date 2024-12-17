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Казань и Курган могут связать авиарейсом в 2025 году
Власти Курганской области прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов из Кургана в Казань. Об этом сообщил ТАСС глава региона Вадим Шумков.
«По новым рейсам из Кургана в Казань и Новосибирск регион попросил дать расчет и обоснования. Надеюсь, в первом полугодии следующего года увидим первые результаты этих договоренностей», – сказал он.
По словам Шумкова, сейчас логистика в такие небольшие аэропорты, как Курган, очень зависит от субсидий из бюджета.
Ранее он проинформировал в своем Telegram-канале, что в следующем году число рейсов в Москву увеличится. «Постараемся сохранить и всю сетку авиарейсов из аэропорта города Кургана, добавив частоту перелетов в Москву, а также, возможно, рейсы в аэропорты Казани и Новосибирска», – написал губернатор Курганской области.
Он отметил, что основная проблема, которую декларируют авиакомпании, запрашивая все большие субсидии из бюджета, – нехватка самолетов.
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