Казань и Кишинев подписали протокол об установлении дружественных отношений

Сегодня представители властей Казани и Кишинева подписали протокол о намерениях установить дружественных отношения между столицами Татарстана и Молдовы.

Это произошло во время работы международного форума «Здоровые города. Здоровое питание детям» в Казанской ратуше. Подписи под документом поставили вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич и заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Евгения Лодвигова в своем выступлении обратила внимание гостей на то, что Казань является одним из самых многонациональных городов России и настоящим магнитом для туристов и мигрантов. Здесь проживают представители более 100 национальностей.

На сегодняшний день столица Татарстана имеет 56 городов-побратимов и партнеров в 21 стране мира. «Они все близки нам, мы налаживаем с ними отношения и надеемся, что после вашего визита Казань и Кишинев получат новый виток в развитии», — добавила Лодвигова.

Вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич в свою очередь выразила надежду, что сегодняшняя встреча станет толчком для запуска совместных проектов. «Нам интересно сотрудничество во всех сферах — культуре, здравоохранении, образовании и других. Подписание соглашения — это намерение о сотрудничестве», — подчеркнула она.

По мнению гостьи из Молдовы, Казань производит впечатление города, который сейчас быстро развивается по всем направлениям. Например, в сфере организации здорового питания в школах, которая и стала предметом внимания участников сегодняшнего форума.

Теперь стороны намерены организовать совместную работу в здравоохранении, образовании и туризме, а также в других областях, отмечает пресс-служба мэрии Казани.