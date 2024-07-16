Казань и Ереван в августе соединит новый авиарейс

Авиакомпания Armenian Airlines 9 августа запустит полеты из Казани в Ереван. Рейсы будут выполняться по пятницам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Вылет из Казани запланирован на 15.35, прибытие в Ереван – на 19.40. Из столицы Армении самолет вылетит в 12.35 и совершит посадку в Казани в 14.30.

«Указано местное время для каждого аэропорта. Длительность перелета составит около трех часов. Время в Республике Армения на час опережает московское», – говорится в сообщении.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров.