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Казань и Ереван в августе соединит новый авиарейс
Авиакомпания Armenian Airlines 9 августа запустит полеты из Казани в Ереван. Рейсы будут выполняться по пятницам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
Вылет из Казани запланирован на 15.35, прибытие в Ереван – на 19.40. Из столицы Армении самолет вылетит в 12.35 и совершит посадку в Казани в 14.30.
«Указано местное время для каждого аэропорта. Длительность перелета составит около трех часов. Время в Республике Армения на час опережает московское», – говорится в сообщении.
Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров.
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