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Казань и Елабуга вошли в лидеры по цифровизации городского хозяйства в России
Казань и Елабуга оказались в числе лидеров по цифровизации городского хозяйства. Результаты расчета индекса «IQ городов» в своем телеграм-канале опубликовал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Аналитики изучали показатели по более чем 200 городам России в четырех категориях: «Крупнейшие города», «Крупные города», «Большие города» и «Административные центры». Казань вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Уфой и Красноярском составила топ в первой категории, а Елабуга вместе с Ялтой, Горно-Алтайском, Ивантеевкой и Лысьвой – в четвертой.
Работа ведется в рамках проекта «Умный город», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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