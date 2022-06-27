Казань и Челны вошли в топ-100 городов России по отраслям с самыми высокими зарплатами

Казань и Набережные Челны оказались в рейтинге городов России с наиболее высокими зарплатами в ряде отраслей. Соответствующий топ подготовило РИА Новости.

По данным издания, самые высокие зарплаты в крупных городах, как правило, получают специалисты отрасли финансовых услуг, IT-технологий, а также занятые на госслужбе.

Так, к примеру, отраслью с наивысшей зарплатой в Казани оказалась профессиональная и научная деятельность. Здесь столица Татарстана заняла 32-ю строчку рейтинга со средним предложением в 75 тыс. рублей. В Челнах же самыми высокооплачиваемыми оказались обрабатывающие производства, где специалисты в среднем получают по 46 тыс. рублей в месяц.

Возглавили рейтинг Москва, Мурманск и Магадан. И если в столице России больше всего получают специалисты финуслуг — 211 тыс. рублей в месяц, то в других городах тройки выше всего оценивается труд представителей рыболовства и сельского хозяйства — 211 и 193 тыс. рублей в месяц соответственно.