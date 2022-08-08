Казань и Челны вошли в топ-100 городов России по вводу жилья в 2021 году

Два татарстанских города — Казань и Набережные Челны — вошли в 100 лучших городов России по вводу жилья в 2021 году. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

Так, Казань оказалась на 17-м месте рейтинга. За прошлый год здесь было введено более 1,2 млн кв. метров жилья. Общая площадь жилых помещений на одного человека в среднем составила 28 кв. метров, а объем ввода жилья на одного человека за год составил 1 кв. метр.

Набережные Челны вошли в топ-50 рейтинга, заняв 44-ю позицию. Здесь за 2021 год было введено 322 тыс. кв. метров жилья, площадь на одного человека в среднем достигла 24,9 квадратов. А показатель ввода жилья за год на одного горожанина составил 0,61 кв. метра.

В тройку лидеров среди российских городов вошли Краснодар, Новороссийск и Южно-Сахалинск. В первом за год было введено более 2,6 млн кв. метров жилья при показателе 2,52 кв. метра на человека. Средний показатель достиг 39,9 кв. метров.

«Согласно исследованию, в России в 2021 году было введено 92,56 миллиона квадратных метров жилья, что на 12,7% больше показателя предыдущего года. При этом 48% от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Темп роста жилищного строительства в городах составил 16%», — сообщают аналитики издания.

Напомним, что в июне Президент России Владимир Путин дал поручение сохранить и увеличить темпы ввода жилья в России, несмотря на антироссийские санкции.