Казань и Челны вошли в топ-100 городов России по объемам ввода жилья

Казань и Набережные Челны оказались среди сотни российских городов по объемам ввода жилья. Об этом говорит статистика, подготовленная РИА Новости.

Так, столица Татарстана в этом году вошла в топ-20 рейтинга (19-е место). За 2023 год здесь было введено 1329,7 тысячи квадратных метров жилья, что на 52,1% больше, чем годом ранее. При этом доля Казани в общем объеме ввода по региону составила 38,7%. За год на одного жителя города пришлось 1,01 квадратного метра общей площади нового жилья, а обеспеченность горожан жилплощадью в целом достигла 28,4 квадратного метра на человека.

Второй татарстанский город, Набережные Челны, занял в рейтинге 57-е место. За 2023 год здесь сдано 318,7 тысячи квадратных метров жилья, или 0,58 квадратного метра на человека. Показатели ввода за год выросли на 9%, чуть больше — 9,3% — составила доля города в общем объеме нового жилья в республике. Обеспеченность горожан жилплощадью составила 25,2 квадратного метра на человека.

Топ-3 в 2023 году остался за Краснодаром, Новороссийском и Черкесском, где на одного жителя пришлось 2,66 «квадрата», 1,89 и 1,72 квадратного метра нового жилья соответственно. Менее 0,1 квадратного метра на одного жителя в прошлом году построили в Братске (0,09), Петропавловске-Камчатском (0,09) и Мурманске (0,01).