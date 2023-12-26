Казань и Челны удержали позиции в топ-10 городов России по эффективности управления

Казань и Набережные Челны по итогам 2023 года удержались в десятке городов с наиболее эффективным управлением. Столица региона стала пятой (0,65 балла), Автоград же занял девятое место (0,598 балла), говорит оценка работы муниципальных властей, проведенная Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В то же время оба города ухудшили свои позиции в сравнении с 2022 годом: тогда Казань была третьей, а Челны шестыми. В текущем рейтинге, помимо них, в первую десятку вошли Тюмень и Салехард, сохранившие 1-ю и 2-ю позиции. Замкнул топ-3 Грозный, а четвертым стал Ростов-на-Дону. На шестое место поднялся Сочи, Челябинск — на седьмое, а Ханты-Мансийск опустился на десятое.

Как отмечают эксперты, все эти города были в десятке и в прошлом году. Единственным «новичком» стала Калуга, поднявшаяся на восьмое место с 16-го. Самара же, ранее замыкавшая десятку, опустилась на 11-е место.

При составлении рейтинга учитывалась работа муниципальных властей по двум направлениям. По качеству работы политико-управленческого блока Казань и Набережные Челны остались в топе-10, хотя столица республики и переместилась с первого места на шестое, а Автоград опустился с четвертого места на седьмое.

Впрочем, по качеству работы социально-экономического блока Казань даже улучшила свои позиции, поднявшись с девятого места на пятое. Напротив, Челны опустились на 55-е место с и так не слишком высокого 40-го.

Интересно, что при составлении рейтинга указывались именно достижения городов — из-за «двуглавой» модели местного самоуправления и распределения ответственности между различными властными органами муниципального уровня. Так, по Казани указаны мэр Ильсур Метшин и глава администрации Рустем Гафаров, по Набережным Челнам — мэр Наиль Магдеев и глава городской администрации Фарид Салахов.

Городами-аутсайдерами стали Улан-Удэ (0,358 балла), Биробиджан (0,366 балла) и Назрань (0,425 балла).