Казань и Бишкек стали городами-побратимами

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Казань и Бишкек официально стали городами-побратимами. Соглашение о сотрудничестве подписали мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Стороны договорились развивать взаимодействие между городами и обмениваться опытом в сфере благоустройства, транспортной и жилищной инфраструктуры, экологии, экономики, образования, культуры, здравоохранения, спорта и туризма.

Ильсур Метшин отметил, что Казань и Бишкек уже 28 лет поддерживают партнерские отношения и за это время реализовали множество совместных проектов.