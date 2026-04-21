news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 21 апреля 2026 18:27

Казань и Бишкек стали городами-побратимами

Читайте нас в
Телеграм
Казань и Бишкек стали городами-побратимами
Фото: пресс-служба мэрии Казани

Казань и Бишкек официально стали городами-побратимами. Соглашение о сотрудничестве подписали мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Стороны договорились развивать взаимодействие между городами и обмениваться опытом в сфере благоустройства, транспортной и жилищной инфраструктуры, экологии, экономики, образования, культуры, здравоохранения, спорта и туризма.

Ильсур Метшин отметил, что Казань и Бишкек уже 28 лет поддерживают партнерские отношения и за это время реализовали множество совместных проектов.

#города-побратимы #Казань #бишкек
news_right_1
news_right_2
news_bot
