Казань и Батуми в июле соединит новый авиарейс

Российская авиакомпания Red Wings 7 июля запустит новый рейс из Казани в грузинский город Батуми, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Полеты будут выполняться до 13 октября по воскресеньям. Самолет будет вылетать из Казани в 15.15, из Батуми – в 21.10 по местному времени.

«Продолжительность перелета составит около 3 часов 20 минут», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на ближнемагистральном лайнере SSJ-100.