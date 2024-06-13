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Казань и Батуми в июле соединит новый авиарейс
Российская авиакомпания Red Wings 7 июля запустит новый рейс из Казани в грузинский город Батуми, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
Полеты будут выполняться до 13 октября по воскресеньям. Самолет будет вылетать из Казани в 15.15, из Батуми – в 21.10 по местному времени.
«Продолжительность перелета составит около 3 часов 20 минут», – отметили в пресс-службе.
Пассажиров будут перевозить на ближнемагистральном лайнере SSJ-100.
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