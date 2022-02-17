Казань и Баку обсудили вопросы параспорта

Сегодня представители России и Азербайджана провели видеомост Казань — Баку по вопросам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба «Синтез».

Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Федерацией пулевой и стендовой стрельбы РТ.

В приветственном слове руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане и президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров отметил значимость международного сотрудничества и обмена опытом для создания условий, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься спортом.

«Как президент СК ВВС „Синтез“ я уделяю большое значение этому направлению социальной работы. Наш клуб традиционно помогает инвалидам. Пять лет подряд мы организуем интерактивные мероприятия для параспортсменов: матчи по водному поло, футболу, баскетболу. Мы приглашаем их на наши матчи, после чего наши игроки становятся гостями их мероприятий, <…> мы взаимодействием и показываем им, что они должны заниматься спортом, должны занимать активную жизненную позицию. Поскольку спорт для них больше чем спорт, это инструмент социализации», — подчеркнул он.

В свою очередь вице-президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ и генеральный директор компании FLAMAX Фиргат Зиганшин обратил внимание на необходимость привлечения бизнеса к поддержке паралимпийцев, пояснив, что центральной в этом явлении становится личность параспортсмена.

Кроме того, члены национальной паралимпийской сборной Азербайджана на XIII зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине (кросс-кантри, горные лыжи) Мехман Рамазанзаде и Дашгын Аббасов и член сборной России по паратрапу, победитель российских и международных соревнований Александр Сахарнов обменялись историями своей спортивной карьеры и планами на 2022 год. Уроженец Тетюш Сахарнов сможет выступить на втором для себя чемпионате мира, а азербайджанские спортсмены отправятся на Паралимпиаду в Пекин.